În timp ce lumea este sedusă de inteligența artificială, o nouă cercetare realizată de Revolut Business în rândul a 150 de factori de decizie din domeniul afacerilor din România (CEO, CFO și COO) arată că inteligența artificială nu este încă o prioritate în bugetele companiilor românești.

În 2026, acestea preferă să investească banii în modernizarea infrastructurii IT și automatizarea sistemelor uzate moral, în loc să accelereze adoptarea IA.

Când sunt întrebați unde va merge cea mai mare creștere a bugetului în acest an, „modernizarea infrastructurii IT și migrarea în cloud” ocupă primul loc (19%). Aceasta este urmată de finanțarea vânzărilor și a marketingului pentru a crește cota de piață (16%) și angajarea de noi talente pentru extinderea echipei (12%).

Deși este subiectul zilei în mediul de afaceri la nivel global, în mod surprinzător, „dezvoltarea capacităților de inteligență artificială” se află pe locul șase, cu 11%. Astfel, companiile românești par să dorească să repare mai întâi trecutul și abia după aceea privesc spre viitor și se alătură curentului îmbrățișează inteligența artificială.

Dacă firmele doresc să înceapă să utilizeze inteligența artificială, tehnologia în sine este rareori problema. Doar 15% dintre directorii chestionați consideră infrastructura IT drept cel mai mare obstacol în calea adoptării inteligenței artificiale.

Adevăratele obstacole sunt de natură umană: asumarea de către conducere a unei strategii clare de integrare în afacere a IA (31%) și programele de gestionare a schimbării în rândul angajaților (21%). Un sfert dintre companiile incluse în studiu se luptă cu acceptarea internă, în timp ce una din cinci companii de dimensiuni medii consideră că nu are experții tehnici necesari.

Faptul că fundația nu este încă solidă este evident și din frustrările enumerate de respondenți. Când au fost întrebați care proces este cel mai învechit și trebuie înlocuit imediat, un sfert dintre respondenți (24%) au indicat „introducerea manuală a datelor și raportarea”.

Procesele lungi de integrare în resurse umane (22%) reprezintă, de asemenea, un obstacol important, în special pentru companiile mici (32%).

Deși tendința generală indică o orientare spre consolidare, cercetarea scoate la iveală o discrepanță interesantă între diferiții membri ai comitetelor directoare.

Directorii generali vor să păstreze talentele: Directorii generali preferă să investească bani în certitudine. Pentru ei, „păstrarea talentelor” este o prioritate mult mai mare (15%) decât pentru directorul financiar (5%).

Directorii financiari vor să inoveze: Directorii financiari sunt mai deschiși spre investițiile în inovație decât directorii generali (23% vs 13%).

Aceasta situație expune o dilemă strategică: directorul financiar urmărește expansiunea și inovația, în timp ce directorul general prioritizează stabilitatea internă și retenția angajaților pe o piață a muncii supraîncălzită.