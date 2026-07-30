DNSC avertizează că imaginile și videoclipurile false generate cu AI devin tot mai greu de depistat. Cum pot fi recunoscute

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că materialele de tip deepfake, generate cu ajutorul inteligenței artificiale, reprezintă o amenințare tot mai mare în mediul online. Specialiștii explică modul în care pot fi recunoscute astfel de materiale și îi îndeamnă pe utilizatori să verifice informațiile înainte de a le distribui.

Tehnologia deepfake permite crearea unor imagini, înregistrări audio sau videoclipuri care pot părea autentice, deși sunt generate sau manipulate cu ajutorul inteligenței artificiale. Potrivit experților în securitate cibernetică, aceste materiale pot modifica fețele, vocile și expresiile unei persoane și sunt folosite pentru răspândirea dezinformării, a știrilor false sau pentru afectarea reputației unor persoane.

DNSC atrage atenția că dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale face ca aceste materiale să fie din ce în ce mai greu de identificat.

Într-o informare publicată miercuri pe Facebook, experții români în securitate cibernetică recomandă analizarea cu atenție atât a imaginii, cât și a sunetului unui material video pentru identificarea unui posibil deepfake.

În cazul înregistrărilor audio, indiciile care pot trăda un fals sunt pauzele nenaturale, întreruperile în voce, tonul robotic sau lipsa intonației, precum și sunetele distorsionate.

În ceea ce privește imaginea, semnele care pot indica un deepfake includ mișcări nenaturale ale feței, o sincronizare slabă între mișcarea buzelor și sunet, fundaluri distorsionate sau nerealiste și umbre incoerente pe față ori pe obiecte.

DNSC recomandă verificarea sursei și a contextului în care apare un material suspect, precum și compararea informațiilor cu surse oficiale. Instituția încurajează utilizarea instrumentelor online, precum căutarea inversă a imaginilor prin Google Images sau Google Lens, platformele de fact-checking și aplicațiile care analizează imaginile și videoclipurile pentru a identifica urme de manipulare.

De asemenea, utilizatorii sunt sfătuiți să nu redistribuie materiale atunci când au dubii privind autenticitatea acestora.

„În era digitală, deepfake-urile reprezintă o amenințare tot mai mare, iar capacitatea de a distinge realitatea de fals este esențială pentru a preveni manipularea informațiilor. Deepfake-urile sunt video-uri sau imagini create cu ajutorul inteligenței artificiale, care pot manipula fețele, vocile și expresiile unei persoane, făcându-le să pară reale. Acestea sunt folosite adesea pentru a răspândi dezinformare, știrile false sau pentru a adresa atacuri la reputația publică. Adoptarea unor practici responsabile și utilizarea tehnologiilor de verificare pot contribui semnificativ la asigurarea unei experiențe online sigure și autentice. Rămâi informat, protejează-ți datele și susține un mediu digital sigur pentru toți”, avertizează specialiștii.

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