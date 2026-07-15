DNSC avertizează asupra unui nou val de atacuri cibernetice. Mesaje false cu amenzi și probleme la sistemul ANCPI

Experții în securitate cibernetică avertizează asupra unei noi fraude care folosește numele Ministerului Transporturilor și o copie falsă a platformei Ghișeul.ro. În paralel, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară se confruntă cu un atac informatic de amploare, care a dus la suspendarea temporară a unor servicii.

Mai mulți români au primit mesaje pe telefonul mobil prin care erau informați că trebuie să plătească urgent o amendă. Mesajele avertizau că, în lipsa plății, pot apărea penalizări și chiar acțiuni în instanță.

Utilizatorii erau îndrumați către un link care copia aproape perfect imaginea platformei Ghișeul.ro. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a precizat însă că Ministerul Transporturilor nu transmite astfel de notificări și că linkul respectiv a fost introdus pe lista neagră și blocat.

Mihai Rotariu, director de comunicare în cadrul DNSC, a explicat pentru Digi24 că atacatorii copiază frecvent identitatea vizuală a instituțiilor publice și creează site-uri-clonă cu denumiri foarte apropiate de cele originale.

În cazul acestei fraude, adresa nu era ghișeul.ro, ci un domeniu asemănător, cu terminație diferită sau cu litere în plus. Oficialul a atras atenția că, după blocarea unui astfel de site, atacatorii pot lansa rapid altele cu nume aproape identice.

„O practică extrem de uzuală a atacatorilor să copieze identitate vizuală, elementele de identitate vizuală ale site-urilor legitime, inclusiv ale instituțiilor publice, și să creeze site-ul clone. Dacă ne uităm, de exemplu, în acel SMS la denumirea meniului respectiv, vedem că nu e ghișeul.ro. Era ghișeu.cc sau ghiișeul.cc, cu doi „i”. Pe măsură ce facem demersurile necesare pentru a suspenda astfel de site-uri, atacatorii lansează noi instanțe cu aceeași denumire sau denumire foarte apropiată.”

DNSC recomandă ca persoanele care au accesat linkul și au introdus date personale sau informații bancare să își contacteze imediat banca.

Specialiștii recomandă și verificarea sursei mesajului. În acest caz, SMS-urile proveneau de la numere din străinătate, nu din România. Totodată, utilizatorii trebuie să se întrebe dacă instituția menționată are într-adevăr atribuția de a trimite astfel de notificări.

Mihai Rotariu a arătat că Ministerul Transporturilor nu aplică amenzi de circulație, iar Ghișeul.ro este doar o platformă de plată, nu instituția care emite sancțiunile.

„Trebuie să fim atenți la sursa mesajului, pentru că, de exemplu, mesajul respectiv venea de pe un număr din străinătate, nu de la un număr din România. Totodată, să ne gândim dacă este o practică obișnuită, de exemplu Ministerul Transporturilor să te anunțe legat de anumite amenzi de circulație, Ministerul Transporturilor nu dă amenzi de circulație sau ghișeul.ro”, a explicat Rotariu.

Specialiștii în securitate cibernetică recomandă verificarea atentă a numelui de domeniu înainte de accesarea unui link. Adresele care conțin litere suplimentare, terminații neobișnuite sau greșeli aparent minore pot indica o tentativă de fraudă.

Utilizatorii sunt sfătuiți să nu se grăbească atunci când primesc mesaje care impun termene foarte scurte de plată și amenință cu penalizări. Presiunea și urgența sunt metode folosite frecvent pentru a determina victimele să acționeze fără verificări suplimentare.

Mihai Rotariu recomandă și scanarea linkurilor cu soluții de securitate, evitarea introducerii datelor personale și verificarea informațiilor direct pe site-urile oficiale ale instituțiilor.

În paralel, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară se confruntă cu un atac cibernetic descris drept cel mai grav din istoria instituției.

Platforma e-Terra a fost închisă până la sfârșitul săptămânii, iar echipe tehnice lucrează pentru identificarea cauzelor atacului și remedierea problemelor.

ANCPI a transmis că datele personale ale cetățenilor sunt în siguranță și că, până în prezent, nu există indicii că acestea ar fi fost furate de atacatori.

Întrebat dacă atacurile ar putea avea legătură cu Rusia, Mihai Rotariu a precizat că, în acest moment, nu poate fi stabilită o legătură directă.

Oficialul DNSC a arătat însă că, după izbucnirea războiului din Ucraina, numărul atacurilor cibernetice asupra instituțiilor publice, companiilor private și utilizatorilor obișnuiți din România a crescut puternic.