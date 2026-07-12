Avertisment DNSC pentru turiști: Cum pot fi identificate ofertele false de vacanță înainte de rezervarea online
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Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra riscurilor la care se expun persoanele care își rezervă concediile pe internet. Instituția avertizează că ofertele care par extrem de avantajoase pot ascunde tentative de fraudă, iar verificarea atentă a informațiilor înainte de efectuarea unei plăți poate preveni pierderi financiare.
Rezervările online pentru concedii, în vizorul DNSC. Semnele care indică o posibilă înșelătorie
Mesajul transmis duminică de specialiști vizează creșterea numărului de rezervări realizate online în perioada vacanțelor, context în care infractorii cibernetici încearcă să profite de interesul ridicat al turiștilor pentru oferte atractive.
Potrivit DNSC, multe dintre anunțurile promovate pe internet folosesc imagini preluate de pe alte platforme și descrieri convingătoare pentru a câștiga încrederea utilizatorilor. În numeroase situații, cei care publică astfel de anunțuri încearcă să grăbească procesul de plată, astfel încât victima să nu mai verifice autenticitatea ofertei.
„Înainte de a rezerva vacanţa, verifică atent oferta. Atacatorii folosesc anunţuri atractive, imagini preluate de pe alte platforme şi solicitări urgente de plată pentru a înşela turiştii”, avertizează DNSC, într-un mesaj publicat pe Facebook.
Semne care pot indica o ofertă de cazare frauduloasă
Specialiștii explică faptul că există mai multe indicii care pot ridica suspiciuni atunci când o persoană intenționează să își rezerve cazarea online. Identificarea acestora înainte de efectuarea plății poate reduce riscul de a deveni victima unei fraude.
„Cum recunoști o ofertă de cazare frauduloasă?
- Site-ul nu aparține unei platforme cunoscute sau unui operator autorizat;
- Prețul este mult sub nivelul pieței ori include beneficii nerealiste;
- Se insistă asupra disponibilității limitate și a rezervării imediate;
- Se solicită plata exclusiv prin transfer bancar sau metode greu de recuperat;
- Ești presat să efectuezi plata cât mai rapid”, avertizează DNSC.
Potrivit instituției, astfel de elemente sunt întâlnite frecvent în tentativele de înșelăciune, iar utilizatorii sunt încurajați să analizeze cu atenție fiecare ofertă înainte de a lua o decizie.
Recomandările transmise de specialiști
Directoratul Național de Securitate Cibernetică recomandă alegerea unor platforme cunoscute și colaborarea doar cu operatori care pot fi verificați. Totodată, plata ar trebui efectuată numai după confirmarea rezervării și verificarea datelor de contact ale comerciantului.
Instituția le recomandă turiștilor să consulte recenziile disponibile și istoricul operatorului înainte de a trimite bani, astfel încât să poată identifica eventuale semnale de alarmă legate de autenticitatea ofertei.
„Recomandări:
- Alege doar operatori profesioniști și platforme de încredere;
- Efectuează plata numai în baza unei rezervări confirmate și a unor date de contact verificabile;
- Verifică recenziile și istoricul comerciantului;
Vacanțele memorabile încep cu alegeri informate. Verifică atent înainte de a rezerva și bucură-te de concediu în siguranță”, a transmis DNSC.
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