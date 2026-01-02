Undeva între dorința de autenticitate și nevoia de confort, între farmecul apartamentelor din centrul orașelor și siguranța cazărilor cu multe stele, s-a născut o nouă dilemă: să rezervi direct sau printr-o platformă online? Să alegi intimitatea unui apartament pe Airbnb ori predictibilitatea unei camere standardizate și luxul hotelurilor?

Această transformare nu este doar o poveste despre tehnologie, ci și una despre încredere, control, economie și libertate. Într-o Europă tot mai mobilă, în care peste 850 de milioane de nopți de cazare se consumă anual prin platforme digitale, frontierele ospitalității devin fluide.

Iar în centrul acestei furtuni de click-uri, reguli, comisioane și strategii se află două forțe aparent opuse: gigantul Booking, secondat alte plaforme de acest fel, și aliatul hotelierilor, rezervarea directă. Cine câștigă bătălia? Și, mai ales, cu ce preț?

În ultimii ani, peisajul turismului mondial a fost rescris radical de apariția și expansiunea platformelor de rezervare online. Airbnb, Booking.com și TripAdvisor au transformat modul în care turiștii caută și aleg cazarea.

Datele recente furnizate de Eurostat arată că, în al doilea trimestru al anului 2024, numărul nopților de cazare rezervate prin aceste platforme a ajuns la 208,8 milioane, marcând o creștere de 16,2% față de aceeași perioadă a anului precedent.

La nivelul întregului an 2024, platformele de călătorii au generat un volum total de 854,1 milioane de nopți rezervate în Uniunea Europeană, cu aproape 19% mai mult decât în 2023. Este, fără îndoială, o creștere semnificativă, care spune multe despre preferințele turiștilor și presiunea exercitată asupra industriei hoteliere clasice.

Trebuie luată în considerare și importanța Airbnb-urilor, care, practic, scot din joc unele hoteluri sau pensiuni. Impactul economic este semnificativ.

Un raport Oxford Economics estimează că în 2023 contribuția sectorului în UE s-a ridicat la 149 miliarde euro și a susținut 2,1 milioane de locuri de muncă. Mai mult, peste 55% dintre nopțile rezervate au fost în zone rurale sau orașe mici, dispersând beneficiile economice dincolo de marile capitale europene.

Oamenii apelează din ce în ce mai puțin la hoteluri pentru a face rezervări directe. În schimb, atunci când doresc să petreacă un sejur la un hotel, se îndreaptă spre platforme precum Booking. Una dintre cele mai mari probleme ale operatorilor economici care activează în acest sector este reprezentată de comisioanele percepute.

Hotelierii plătesc până la 20-25% din valoarea fiecărei rezervări către intermediari. Aceste costuri se traduc, în mod inevitabil, într-o reducere a marjei de profit și într-o dependență din ce în ce mai mare față de aceste canale externe.

Pentru comparație, o rezervare realizată direct, fie prin telefon, fie pe site-ul propriu al unității de cazare, le permite hotelierilor să păstreze întreaga sumă și să gestioneze relația cu clientul într-un mod mai eficient și personalizat, oferind chiar reduceri și pachete de loialitate.

România nu face excepție de la această dinamică. Orașe precum București, Brașov sau Cluj-Napoca sunt printre cele mai afectate de creșterea rezervărilor în regim Airbnb sau Booking. În Capitală, datele arată că aproximativ unul din trei turiști străini optează pentru cazare în apartamente sau garsoniere închiriate prin Airbnb.

În Brașov și Cluj, procentul este chiar mai ridicat, apropiindu-se de 45%. Motivele invocate de turiști sunt, în mare parte, legate de preț, libertatea de mișcare și facilitățile care imită confortul de acasă. Un apartament în regim hotelier oferă bucătărie complet utilată, spațiu generos și, adesea, o localizare mai bună decât multe hoteluri din aceleași orașe.

Totuși, această flexibilitate vine la pachet cu o serie de compromisuri. În ciuda atractivității crescute a platformelor de tip Airbnb, mulți turiști continuă să prefere hotelurile clasice pentru garanțiile pe care acestea le oferă. De la servicii disponibile 24/7, la standarde clare de curățenie, securitate și suport, hotelurile inspiră încredere, în special în cazul turiștilor mai conservatori sau al celor care călătoresc în scop de afaceri.

De asemenea, atunci când apare o situație tensionată sau de urgență, precum anularea rezervării, hotelurile răspund rapid, având mecanisme de suport și reguli clare. Deopotrivă, Airbnb și Booking intervin adesea lent și birocratic, mai ales dacă problema apare în afara orelor de program sau în weekend-uri.

În timp ce hotelurile se străduiesc să-și mențină marja de profit, platformele online de rezervări prosperă și ating cifre foarte bune. Airbnb și Booking Holdings sunt printre cele mai mari companii de turism online din lume. Ajută milioane de oameni să găsească locuri de cazare și activități atunci când călătoresc. Ambele companii au înregistrat rezultate financiare solide și au făcut progrese în atingerea obiectivelor.

Anul trecut, Booking.com a rezervat 400,4 milioane de nopți la capitolul închirieri pe termen scurt. În același timp, platforma vinde aproape de două ori mai multe nopți per proprietate pe platforma sa decât Airbnb.

În primul trimestru al anului 2025, Airbnb a raportat venituri de 2,3 miliarde de dolari, reprezentând o creștere de 6% față de anul precedent. Această evoluție a fost determinată în principal de o majorare de 8% a numărului de nopți și experiențe rezervate, care au totalizat 143,1 milioane.

2025 se anunță un an foarte bun și pentru Booking Holdings, cu venituri care au atins deja 4,8 miliarde de dolari, în creștere cu 8% față de aceeași perioadă din anul precedent.

În aceste condiții, în care platformele online „iau fața” rezervărilor directe la unitățile de cazare, brandurile hoteliere se implică tot mai mult să schimbe lucrurile. Operatorii din hoteluri fac progrese majore în ceea ce privește atragerea directă a clienților și fidelizarea lor.

Realitatea este clară, lupta dintre hoteluri și platforme online va continua, iar analiștii vin cu diferite statistici. Potrivit unui raport al Skift Research, până în 2030, canalele digitale directe, precum site-urile hotelurilor sau paginile de social media, ar putea depăși platformele de turism online ca și metodă principală de rezervare a vacanțelor.

Astfel, prin canalele directe, ar putea fi generate rezervări hoteliere de peste 400 de miliarde de dolari, față de 333 de miliarde de dolari, suma produsă de canalele externe.

Se va produce schimbarea până în 2030, așa cum prevede prognoza? Nu putem știi sigur cum va evolua industria. Totuși, instrumentele care stimulează rezervările directe s-au îmbunătățit în ultimii ani, pentru a putea ține pasul cu concurența.

Principalii concurenți ai Airbnb sau Booking.com, reprezentați de lanțurile hoteliere importante, hotelurile de tip boutique și brandurile hoteliere de lux, au cu toți programe de fidelizare sau de recompensare.

Unele dintre cele mai mari lanțuri hoteliere, precum Marriott sau Accor, au investit considerabil în dezvoltarea propriilor aplicații mobile și programe de tip „loyality”. Pentru a-i convinge pe clienți să facă rezervări direct, ocolind platformele globale, aceste branduri oferă beneficii exclusive, cum ar fi check-in mai devreme, upgrade gratuit al camerei sau mic dejun inclus.

De exemplu, programul de fidelitate Marriott Bonvoy a înregistrat o creștere de 16% în 2024, ajungând la 228 de milioane de membri. Acesta a generat 73% din totalul nopților de cazare rezervate în SUA și 66% la nivel global.

În paralel, programul Homes & Villas by Marriott pune la dispoziție peste 140.000 de case și vile atent selecționate la nivel internațional, devenind un competitor direct pentru segmentul principal de activitate al Airbnb. Și Hilton raportează rezultate similare. În 2024, programul său de loialitate Hilton Honors a ajuns la 211 milioane de membri, marcând o creștere de 17% față de anul anterior.

În același timp, numeroși operatori de hoteluri independente sau mai mici au început să colaboreze cu agenții de turism locale, influenceri sau să își consolideze prezența în social media, cu scopul de a stimula rezervările directe. Toate aceste eforturi urmăresc reducerea dependenței de marile platforme digitale, care, deși aduc expunere, percep comisioane considerabile ce reduc semnificativ veniturile hotelierilor.

Privind spre viitor, competiția dintre rezervările directe și cele realizate prin platforme externe va continua să impacteze sectorul, însă direcția în care se îndreaptă pare să fie cea a unei forme de coabitare. Hotelurile au trebuit deja să accepte că prezența pe platformele globale este, practic, inevitabilă.

Cu toate acestea, ele continuă să investească în propriile canale de vânzare, pentru a-și fideliza clienții și a-și maximiza marjele de profit. De cealaltă parte, platformele de rezervări vor fi nevoite să își regândească politicile de comisionare și să devină mai flexibile în relația cu partenerii lor, dacă vor să evite posibile reacții legislative sau riscuri de imagine.

Timp de aproape două decenii, hotelierii s-au plâns de condițiile impuse de Booking.com, în special de politicile privind alinierea tarifelor. Aceștia nu aveau libertatea de a oferi pe propriile site-uri sau pe alte platforme prețuri mai avantajoase decât cele afișate pe Booking.com. Acum, disputa a trecut într-o nouă etapă, în instanță.

Mai multe lanțuri hoteliere solicită compensații financiare pentru aceste practici. Recent, numeroase asociații comerciale și-au declarat susținerea față de acțiunile legale intentate împotriva gigantului online, contestând clauzele de „paritate tarifară” care le-au limitat libertatea comercială.

Complicat sau nu, fiecare persoană care dorește să călătorească trebuie să-și facă bine temele înainte de a lua decizia finală. Pentru că un câștigător indirect al acestei lupte dintre hoteluri și platformele online este chiar turistul. El beneficiază astăzi de o ofertă mai variată ca niciodată, de un control mai mare asupra experienței sale de călătorie și de o transparență sporită în ceea ce privește prețurile și serviciile.

Acum, putem alege ceea ce răspunde cu adevărat nevoilor și preferințelor noastre – fie libertatea și autenticitatea unei cazări Airbnb, fie confortul unui hotel. Trebuie doar să căutăm până găsim prețul cel mai bun. La nivel de industrie, câștigătorii vor fi cei care vor putea menține un echilibru între rezervările directe și cele realizate pe platformele online.