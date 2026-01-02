Elevii se apropie de finalul vacanței de iarnă, însă calendarul școlar le pregătește noi perioade de relaxare pe parcursul primăverii și începutului verii. Prima oprire este vacanța „de schi”, care se va desfășura între 9 februarie și 1 martie 2026, durata fiind de o săptămână, diferențiată în funcție de județ.

În acest an, elevii din Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș vor fi primii care se vor bucura de zile libere, între 9 și 15 februarie, o perioadă ideală pentru pârtii mai libere. Următoarea serie de județe, printre care se numără Ilfov, Bihor, Hunedoara, Argeș și București, va intra în vacanță între 16 și 22 februarie. Ultima etapă va cuprinde județe precum Brașov, Sibiu, Iași, Constanța sau Dolj, în perioada 23 februarie – 1 martie.

Vacanța de Paște va urma în aprilie, între 4 și 14, coincizând cu sărbătorile religioase: Paștele catolic pe 5 aprilie și cel ortodox pe 12 aprilie. Înainte de vacanța de vară, elevii vor mai avea câteva zile libere: 1 mai (vineri), 1 iunie (luni) și 5 iunie, de Ziua Învățătorului (vineri).

Vacanța de vară va începe pe 20 iunie și se va încheia pe 6 septembrie, fiind mai scurtă decât anul trecut. Elevii de clasa a XII-a și cei de clasa a VIII-a vor încheia școala mai devreme, pe 5, respectiv 12 iunie, pentru a se pregăti pentru examene.

Evaluarea Națională se va desfășura începând cu 22 iunie, cu probele de Limba și Literatura Română, Matematică și Limba Maternă, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 8 iulie.

Evaluarea Națională va începe pe 22 iunie și va avea următorul calendar:

22 iunie – proba de Limba și Literatura Română

24 iunie – proba de Matematică

26 iunie – proba de Limba și Literatura Maternă (acolo unde este cazul)

1 iulie – afișarea rezultatelor

2-3 iulie – depunerea contestațiilor

8 iulie – afișarea rezultatelor finale

Examenul de Bacalaureat va începe mai întâi cu probele de evaluare a competențelor, care sunt programate între 8 și 17 iunie. Probele scrise vor începe pe 29 iunie și vor avea următoarea structură:

29 iunie – proba de Limba și Literatura Română

30 iunie – proba obligatorie a profilulului

2 iulie – proba la alegere a profilului

3 iulie – proba de Limba și Literatura Maternă

7 iulie – afișarea rezultatelor inițiale

8 – 9 iulie – depunerea contestațiilor

13 iulie – afișarea rezultatelor finale