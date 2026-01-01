Anul începe cu o minivacanță extinsă încă din ianuarie. Zilele de 1 și 2 ianuarie (joi și vineri), urmate de weekendul din 3–4 ianuarie, formează o pauză de patru zile de la serviciu. În plus, 6 ianuarie (Boboteaza) și 7 ianuarie (Sfântul Ioan Botezătorul) sunt zile libere legale, ceea ce în total creează cinci zile libere în prima lună a anului.

Pe parcursul anului, alte zile libere legale includ Vinerea Mare (10 aprilie), Paștele Ortodox (12 aprilie) și a doua zi de Paște (13 aprilie), Ziua Muncii (1 mai), Rusaliile și Ziua Copilului (31 mai și 1 iunie) și sărbători precum Adormirea Maicii Domnului (15 august) sau Ziua Națională a României (1 decembrie).

Unele dintre aceste date se suprapun cu weekendul, ceea ce poate limita beneficiul suplimentar pentru salariații cu program obișnuit de luni–vineri.

Aceste zile libere includ și ocazii pentru minivacanțe planificate: începutul de an (1–4 ianuarie), perioada de Paște (10–13 aprilie), 1–3 mai datorită Zilei Muncii care pică vinerea, și 30 mai–1 iunie în jurul Rusaliilor și Zilei Copilului, oferind perioade de odihnă de până la trei zile consecutive fără a consuma prea multe zile de concediu de odihnă.

1 ianuarie (joi): Anul Nou

2 ianuarie (vineri): a doua zi de Anul Nou

6 ianuarie (marți): Boboteaza

7 ianuarie (miercuri): Sfântul Ioan Botezătorul

24 ianuarie (sâmbătă): Ziua Unirii Principatelor Române

10 aprilie (vineri): Vinerea Mare

12 aprilie (duminică): Paștele Ortodox

13 aprilie (luni): A doua zi de Paște

1 mai (vineri): Ziua Muncii

31 mai (duminică) și 1 iunie (luni): Rusaliile și Ziua Copilului

15 august (sâmbătă): Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie (luni): Sfântul Andrei

1 decembrie (marți): Ziua Națională a României

25 și 26 decembrie (vineri–sâmbătă): Crăciunul

Acest calendar oferă atât ocazii tradiționale de sărbătoare, cât și momente ideale pentru planificarea unor vacanțe extinse în 2026.

Calendarul din 2026 arată că 12 dintre cele 17 zile libere legale vor cădea în zile lucrătoare, ceea ce le poate transforma în perioade consecutive de odihnă atunci când se alătură weekendurilor, iar începutul de an va include o perioadă de patru zile libere legale consecutive în intervalul 1–4 ianuarie.

Și în anul 2025 românii au beneficiat de 17 zile libere legale, însă structura acestora diferă ușor, cu mai multe zile care pică în timpul săptămânii, ceea ce oferă mai multe oportunități pentru minivacanțe și perioade consecutive de odihnă.