CCIR lansează o ofertă de cursuri internaționale pentru dezvoltarea competențelor profesionale în domenii economice strategice
SURSA FOTO: CCIR
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu AC Language School (SUA), instituție educațională specializată în dezvoltarea de programe moderne de formare profesională dedicate profesioniștilor, liderilor și companiilor, pune la dispoziția mediului de afaceri românesc o ofertă de cursuri internaționale, desfășurate integral în format online, concepute pentru dezvoltarea competențelor profesionale în domenii economice strategice.
Programele educaționale se adresează profesioniștilor, liderilor și companiilor interesate să își consolideze expertiza în sectoare economice cu impact strategic asupra competitivității pe piața internațională. Cursurile sunt structurate pentru a oferi flexibilitate, acces global și aplicabilitate practică imediată în activitatea profesională curentă.
Printre direcțiile de studiu incluse în ofertă se numără:
- Petrol și Gaze – Leadership Internațional (Oil & Gas – International Leadership)
- Transport Feroviar – Transport Modern (Railway – Modern Transportation)
- Sisteme Avansate de Transport și Mobilitate (Advanced Transportation & Mobility Systems)
- Robotică și Automatizare (Robotics & Automation)
- Strategii Internaționale de Afaceri (International Business Strategies)
- Limba Engleză pentru Profesioniști (ESL for Professionals)
Companiile și profesioniștii interesați se pot înscrie și pot afla detalii complete despre programele disponibile, condițiile de participare și ofertele promoționale accesând pagina dedicată de pe site-ul CCIR: https://ccir.ro/cursuri-ac-language-school/.
Prin acest parteneriat, CCIR își continuă demersurile de sprijinire a companiilor românești în procesul de dezvoltare a competențelor profesionale, ca parte a eforturilor mai ample de creștere a competitivității economiei naționale și de aliniere la standardele internaționale de formare profesională.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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