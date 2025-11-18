ASE – Locul 1 în România și 201–300 la nivel mondial în ShanghaiRanking 2025 în domeniul Economie

Rezultatul marchează o evoluție importantă față de clasarea din anul precedent(301–400), confirmând vizibilitatea internațională și impactul cercetării economice realizate la ASE.

Clasamentul, recunoscut la nivel global pentru metodologia sa riguroasă, evaluează peste 2.000 de universități din aproximativ 100 de țări, pe baza unor indicatori obiectivi privind calitatea cercetării, impactul academic și colaborarea internațională.

Performanța ASE confirmă rolul său de instituție de referință în cercetarea economică din România și un actor competitiv pe scena academică internațională.

Primul program de MBA din Europa de Sud-Est dedicat liderilor din educație a fost lansat oficial la Academia de Studii Economice din București. Derulat prin Facultatea Bucharest Business School, în parteneriat cu Banca Mondială, EY România și Asociația pentru Valori în Educație, programul „Economia Educației și Leadership” pregătește o nouă generație de manageri capabili să transforme școala românească.

Primii cursanți înscriși în primul program de MBA din sud-estul Europei dedicat profesioniștilor care modelează sistemul educațional – Economia Educației și Leadership (EEL) au început cursurile.

Prima ediție aliniază la start 29 de viitori lideri capabili să transforme educația din România — prin politici de dezvoltare echitabile și de calitate în fiecare școală, inspectorat, primărie sau minister. Cursanții provin din medii diverse, de la experți în educație, profesori, manageri de școli publice sau private, reprezentanți ai ONG-urilor din educație, și angajați din Ministerul Educației și Cercetării.

În cadrul programului cu o durată de doi ani, cursanții se vor instrui în dezvoltare profesională, formare interdisciplinară și vor dobândi competențe avansate de leadership și management.