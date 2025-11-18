ASE – Locul 1 în România și 201–300 la nivel mondial în ShanghaiRanking 2025 în domeniul Economie
Rezultatul marchează o evoluție importantă față de clasarea din anul precedent(301–400), confirmând vizibilitatea internațională și impactul cercetării economice realizate la ASE.
Clasamentul, recunoscut la nivel global pentru metodologia sa riguroasă, evaluează peste 2.000 de universități din aproximativ 100 de țări, pe baza unor indicatori obiectivi privind calitatea cercetării, impactul academic și colaborarea internațională.
Performanța ASE confirmă rolul său de instituție de referință în cercetarea economică din România și un actor competitiv pe scena academică internațională.
ASE lansează primul MBA în Economia Educației și Leadership, în parteneriat cu Banca Mondială și EY România
Primul program de MBA din Europa de Sud-Est dedicat liderilor din educație a fost lansat oficial la Academia de Studii Economice din București. Derulat prin Facultatea Bucharest Business School, în parteneriat cu Banca Mondială, EY România și Asociația pentru Valori în Educație, programul „Economia Educației și Leadership” pregătește o nouă generație de manageri capabili să transforme școala românească.
Primii cursanți înscriși în primul program de MBA din sud-estul Europei dedicat profesioniștilor care modelează sistemul educațional – Economia Educației și Leadership (EEL) au început cursurile.
Prima ediție aliniază la start 29 de viitori lideri capabili să transforme educația din România — prin politici de dezvoltare echitabile și de calitate în fiecare școală, inspectorat, primărie sau minister. Cursanții provin din medii diverse, de la experți în educație, profesori, manageri de școli publice sau private, reprezentanți ai ONG-urilor din educație, și angajați din Ministerul Educației și Cercetării.
În cadrul programului cu o durată de doi ani, cursanții se vor instrui în dezvoltare profesională, formare interdisciplinară și vor dobândi competențe avansate de leadership și management.
„Lansarea acestui MBA al Academiei de Studii Economice din București reprezintă un moment esențial pentru educația din România. Programul va oferi liderilor din educație abilitățile necesare pentru a transforma sistemul și pentru a reduce disparitățile între regiuni și comunități. Este o oportunitate reală de a pregăti o nouă generație de experți capabili să implementeze reforme la nivel național”, a declarat prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE.
„România are nevoie de lideri care pot transforma educația din interior, cu viziune strategică și capacitatea de a construi punți între școală, comunitate și economie. Prin acest program de MBA, investim în oameni care pot aduce coerență între nevoile reale din sistem și deciziile de leadership aliniate la nivel global. Este un pas concret spre profesionalizarea conducerii în educație și spre crearea unei rețele naționale de manageri care pot genera schimbare durabilă. Ne dorim ca acest model să fie extins și replicat în cât mai multe localități din țară, cu sprijinul partenerilor publici și privați”, a declarat Yasser El-Gammal, Director de Țară al Băncii Mondiale.
