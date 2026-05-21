Călin Georgescu a prezentat o serie de măsuri pe care le consideră necesare pentru relansarea economiei naționale, insistând asupra ideii de protejare a resurselor țării și dezvoltare a producției interne. Fostul candidat la Președinție a inclus în programul său sprijin fiscal pentru micii producători, susținerea gospodăriilor tradiționale și dezvoltarea unor mecanisme de creditare dedicate economiei locale.

Politicianul consideră că modelul economic ar trebui să fie bazat pe unități mici și mijlocii de producție, capabile să reactiveze sectoarele industriale și să reducă dependența economică externă. În viziunea sa, reindustrializarea ar trebui dublată de investiții în educație, cultură, cercetare și inovare.

În cadrul interviului pentru Gândul, fostul candidat a susținut că România are nevoie de un model economic construit în jurul valorilor tradiționale și al producției interne, afirmând că economia trebuie să pornească „de pe loc” prin sprijin direct acordat producătorilor locali și gospodăriilor.

El a prezentat cele opt direcții principale pe care ar trebui lucrat:

Protejarea resurselor și bogățiilor naționale, prin naționalizare; Scutire fiscală și credit productiv pentru micii producători; Sprijinirea economiei locale și al micilor gospodării; Băncile populare care să poată sprijini micii producători; Reindustrializare suverană; Învățământ și cultură; Omul moral și liber, bazat pe morala creștină; Cercetare și inovare.

„În primul rând este zestrea națională care trebuie protejată. Tot ceea ce înseamnă resurse, bogății naturale… Naționalizarea lor care trebuie să intre în proprietatea poporului român. Doi, înseamnă scutirea fiscală și credit productiv pentru micii producători. Trei, sprijinul economiei locale și al gospodăriei tradiționale. Patru, bănci populare, sunt foarte importante pentru credit productiv, pentru producție, pentru micii producători… este esențial ca economia să plece de pe loc. Cinci, reindustrializarea suverană, care este crucială. Unități mici și mijlocii astfel încât să putem demara economia țării. După aceea, învățământ și cultură. Să înțelegem că avem nevoie de omul moral bazat pe morala creștină, altfel nu se poate și să încetăm cu această resursă umană și înțelegem că avem nevoie de omul liber. Apoi avem nevoie de cercetare, inovare”, a declarat Călin Georgescu, fost candidat la Președinție.

În a doua parte a declarațiilor sale, Călin Georgescu a făcut referire la procentele vehiculate în spațiul public și la sondajele prezentate de diverse instituții media. Acesta susține că cifrele apărute în sondaje nu reflectă în mod real susținerea electorală și afirmă că doar un nou scrutin ar putea clarifica situația politică.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a explicat că ideea organizării unor alegeri „mâine” trebuie interpretată ca o figură de stil, folosită pentru a transmite că doar votul direct poate valida sprijinul popular real al fiecărui politician.

În contextul discuției despre procentele electorale și despre susținerea publică, Georgescu a afirmat că nu este interesat de cifrele prezentate în spațiul mediatic, ci de relația sa cu electoratul care l-a susținut în campanie.

„De aceea le-am și spus, să facem alegeri mâine și vedem cum sunt lucrurile. Este o chestiune, în primul rând, metaforică. O repet ca figură de stil, în sensul în care am văzut și anumite procente care se tot vântură prin mass-media, ba 35, ba 40…”, a declarat Călin Georgescu.

Fostul candidat a continuat seria declarațiilor susținând că rămâne alături de electoratul său și că este convins că voința populară poate schimba actualul context politic. Acesta a transmis că nu consideră relevante discuțiile despre procente și sondaje atât timp cât, în opinia sa, susținerea populară este elementul decisiv.

„Domnule, pe mine nu mă interesează chestiunea asta. Pe mine mă interesează poporul român. Eu am candidat o dată și am câștigat alături de poporul român, susținut de poporul român, alături de care rămân permanent. Ce pot să vă spun însă? Nu trebuie să ne întrebăm cum. Cert”, a afirmat fostul candidat la alegerile prezidențiale.

