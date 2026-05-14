Călin Georgescu a declarat că patriotismul economic presupune administrarea internă a economiei și controlul național asupra sectoarelor considerate strategice. Fostul candidat la prezidențiale a susținut că România ar trebui să își gestioneze singură resursele și infrastructura economică esențială.

În intervenția sa la Marius Tucă, acesta a explicat că suveranitatea economică înseamnă ca resursele importante ale țării să fie deținute și controlate de națiune, prin mecanisme democratice. Declarațiile au fost făcute în contextul unei discuții despre economia României și despre modul în care sunt administrate domeniile considerate strategice.

„Patriotismul economic înseamnă să-ți administrezi singur și să-ți întreții singur economia țării (…) Suveranitatea economică înseamnă că toate resursele țării tale, toate bunurile strategice devin proprietatea națiunii și sunt controlate democratic”, a declarat Călin Georgescu.

Afirmațiile vin într-o perioadă în care tema resurselor strategice și a controlului asupra domeniilor-cheie din economie este tot mai prezentă în discursul public și politic. În ultimii ani, dezbaterile privind energia, resursele naturale și infrastructura critică au fost intensificate pe fondul crizelor economice și geopolitice.

În timpul emisiunii, moderatorul l-a întrebat direct pe Călin Georgescu dacă modelul economic descris de el înseamnă, în fapt, naționalizare. Acesta a răspuns afirmativ și a susținut că actualele sisteme politice și economice nu au oferit populației un control real asupra resurselor.

Călin Georgescu a afirmat că, în opinia sa, atât comunismul, cât și capitalismul au funcționat fără ca „poporul să fie suveran”. El a susținut că naționalizarea ar trebui înțeleasă ca o trecere a bunurilor strategice în proprietatea cetățenilor români.

„Da! Nici în comunism, nici în capitalism, poporul nu a fost suveran. Când am spus naționalizare, înseamnă că ele intră în proprietatea poporului român, care beneficiază de ele”, a spus Călin Georgescu.

Fostul candidat la prezidențiale a făcut apoi o comparație între producătorii agricoli și piața energiei, criticând modul în care funcționează sistemul energetic. Acesta a susținut că agricultorii sunt obligați să dețină documente și autorizații pentru a putea comercializa produse în piețe, în timp ce, în opinia sa, sectorul energetic funcționează diferit.

„Pentru a vine pătrunjel, ardei și roșii în piață, ai nevoie de certificat de producător, așa este astăzi. Dar cei care vând energie au nevoie de certificat de producător? Nu! Ei trebuie să fie înrolați în grupul băieților deștepți și vând energie”, a subliniat Călin Georgescu.

Tema „băieților deștepți din energie” a fost prezentă în discursul public românesc încă din anii 2000 și face referire la contracte controversate din domeniul energetic. În ultimii ani, subiectul a reapărut frecvent în dezbaterile privind prețurile la energie și modul de funcționare al pieței.

În cadrul emisiunii, discuția s-a mutat și asupra războiului din Ucraina. Întrebat dacă apreciază că războiul se va încheia în perioada următoare, Călin Georgescu a declarat că se va semna un acord de pace până la sfârșitul anului.

Afirmația a fost făcută fără a oferi detalii suplimentare privind sursele sau argumentele care stau la baza acestei estimări. Totuși, fostul candidat la prezidențiale s-a arătat convins că un acord va fi semnat în lunile următoare.

„Bineînțeles, se va semna pacea și, până la sfârșitul anului, se va întâmpla cu siguranță”, a răspuns el.

În continuarea dialogului, moderatorul l-a întrebat dacă „nu mai vin rușii”, iar Călin Georgescu a oferit un răspuns scurt, cu tentă ironică.

„Dar ce, au venit vreodată?”, a spus Călin Georgescu.

Declarațiile privind conflictul din Ucraina au fost făcute în contextul în care războiul continuă să genereze tensiuni majore la nivel internațional, inclusiv în ceea ce privește securitatea regională, piața energiei și economia europeană.

