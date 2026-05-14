Călin Georgescu a spus joi, 14 mai 2026, că apreciază colaborarea dintre AUR și PSD pentru moțiunea de cenzură prin care a fost demis guvernul condus de Ilie Bolojan. El a considerat că George Simion a organizat foarte bine această acțiune și că, după mulți ani, cele două partide au făcut un prim pas spre reconciliere națională.

Georgescu a afirmat că prin această moțiune au fost oprite „două furturi uriașe”. El a spus că nu ar mai trebui discutat atât despre „pro-european” sau „pro-occidental”, ci despre interesele României și despre ceea ce este „pro-român”.

Fostul candidat la prezidențiale a declarat că a existat o scrisoare trimisă Coreei de Sud de către guvern, în care ar fi fost puse în discuție mai multe proiecte importante ale statului român. Printre acestea, el a menționat Nuclearelectrica, unele tronsoane de cale ferată, un cablu subteran Constanța–Istanbul și un nou aeroport în județul Giurgiu.

De asemenea, a adus în discuție și programul SAFE. Georgescu a susținut că alegerile prezidențiale din 2024 au fost anulate printr-o „fraudă morală” și că adevărul și moralitatea au fost afectate prin această decizie. El a spus că România se află într-o situație foarte gravă și că ar trebui organizate alegeri cât mai repede pentru a se vedea clar voința oamenilor.

Întrebat la „Marius Tucă Show” despre posibilitatea reluării turului al doilea al alegerilor prezidențiale, Georgescu a declarat că este convins că „turul doi înapoi” se va întâmpla. El a mai spus că este pregătit să conducă țara și să își asume guvernarea, dar numai în anumite condiții. Totodată, l-a felicitat din nou pe George Simion și a apreciat colaborarea dintre AUR și PSD pentru moțiunea de cenzură, spunând că a fost un pas important spre reconciliere națională.

„Apreciez demersul făcut de Partidul AUR, împreună cu președintele Partidului George Simion la moțiunea de cenzură. Consideră că, în mod real, George Simion a organizat foarte bine această acțiune de șah mat împreună cu Partidul Social Democrat. Și ambele, într-adevăr, au dat dovadă, după 35 de ani, ambele partide, de primul pas pentru ceea ce înseamnă o reconciliere națională. Nu este cazul să mai vorbim permanent de pro-european și de pro-occidental. Cred că a venit vremea să vorbim de pro-român, de tot ce înseamnă românesc, de tot ce înseamnă interes național. Și momentul în care ai acțiuni antiromânești este grav. De aceea l-am felicitat pe George Simion și susțin în continuare pentru că demeresul lui împreună cu Partidul Social Democrat, pentru că au oprit două furturi uriașe în această țară. Se știe și de o scrisoare adresată Coreei de Sud, de către fostul sau actualul guvern care administrează și administrează ei aici. În care s-a pus pe masă pentru vânzare sau în ghilimele s-a pus partener public privat printre alte obiective ale poporului român strategice. Au fost Nuclearelectrica, cale ferată pe foarte multe tronsoane, cablu subteran Constanta Istanbul, noul aeroport din zona de sud, județul Giurgiu, numit aeroportul Decebal și altele. După aceea, programul pe care iarăși l-ați discutat toată media nu are rost să intru eu în amănunt, dar pot să adaug ceva. programul SAFE. Felicitări, a fost un prim pas spre reconciliere națională”, a declarat Georgescu.

Georgescu a explicat că patriotismul economic înseamnă ca România să își administreze singură economia și să nu depindă de alții. El a spus că suveranitatea economică înseamnă ca resursele importante și bunurile strategice ale țării să fie deținute de stat și controlate în interesul populației.

Întrebat dacă acest lucru înseamnă naționalizare, Georgescu a răspuns afirmativ. El a susținut că nici în comunism, nici în capitalism, oamenii nu au avut cu adevărat control asupra resurselor țării. În opinia lui, naționalizarea ar însemna ca bunurile importante să ajungă în proprietatea poporului român și să fie folosite în beneficiul acestuia.

Pentru a-și explica ideea, Georgescu a comparat situația agricultorilor cu cea a firmelor din energie. El a spus că producătorii care vând legume în piață au nevoie de certificat de producător, în timp ce cei care vând energie nu au aceleași obligații și sunt avantajați de sistem.