Declarațiile lui CTP despre votanții lui „dumnezeilă” Călin Georgescu au ajuns la CNA. Europa FM a fost sancționat

CNA a sancționat Europa FM în urma unei ediții a emisiunii „România în Direct”, difuzată pe 7 aprilie, în care Cristian Tudor Popescu a făcut afirmații la adresa alegătorilor lui Călin Georgescu. Membrii Consiliului au apreciat că formulările analizate au vizat un grup de persoane definit prin convingeri politice și au încălcat prevederile Codului audiovizual. Deși unul dintre membrii Consiliului a propus aplicarea unei amenzi de 10.000 de lei, postul de radio a primit, în final, o somație.

CNA a discutat, în ședință publică, sesizările formulate împotriva ediției din 7 aprilie a emisiunii „România în Direct”, difuzată de Europa FM. Analiza Consiliului a vizat declarațiile făcute de Cristian Tudor Popescu despre alegătorii lui Călin Georgescu și modul în care acestea se raportează la prevederile Codului de reglementare a conținutului audiovizual privind discriminarea și discursul ofensator.

Fragmentul care a stat la baza sesizărilor este cel în care jurnalistul a afirmat:

„Faptul că sunt foarte mulţi asta nu exclude posibilitatea să fie milioane de oameni bolnavi psihic în acelaşi timp, într-o perioadă, într-o ţară. Pentru că eu nu pot să-i caracterizez pe votanţii lui «dumnezeilă» decât ca alienaţi mintal”, a spus Cristian Tudor Popescu.

După observația moderatorului Cătălin Striblea, care i-a atras atenția că formularea este una foarte dură, jurnalistul a explicat sensul în care folosește termenul.

„Alienat înseamnă însingurat, îndepărtat. Oamenii ăştia nu mai au contact cu logica, cu realitatea”, a precizat Cristian Tudor Popescu.

În fața membrilor Consiliului, reprezentantul Europa FM, Radu Constantinescu, a susținut că moderatorul emisiunii a reacționat imediat după afirmațiile invitatului și a solicitat explicații privind sensul termenului utilizat, informează paginademedia.ro.

Acesta a arătat că jurnalistul nu a intenționat să pună un diagnostic psihiatric și că, în timpul emisiunii, a explicat în mod explicit semnificația pe care a atribuit-o cuvântului „alienat”.

„S-a folosit un termen care a deranjat evident pe ascultătorul nostru sau pe mai mulţi ascultători, acel termen a fost „alienat” sau „alienaţi”, folosit de domnul Cristian Tudor Popescu la adresa unor alegători. Din câte îmi aduc eu aminte, Cătălin Striblea, moderatorul emisiunii, a intervenit imediat şi l-a întrebat pe domnul Cristian Tudor Popescu: nu este o exprimare cam dură? El a revenit şi a explicat că foloseşte termenul „alienat”, care înseamnă însingurat, îndepărtat, nu mai are contact cu logica. Nicidecum nu a pus un diagnostic psihiatric. „Alienat nu înseamnă nebun”, tot domnul Cristian Tudor Popescu a explicat, nu înseamnă nici prost, nici nebun. A folosit termenul în sensul de însingurat, îndepărtat”, a declarat Radu Constantinescu.

În timpul dezbaterilor, mai mulți membri ai Consiliului au apreciat că formulările utilizate în emisiune depășesc limitele unei opinii și pot intra în sfera discriminării unui grup de persoane în funcție de opțiunile lor politice.

Monica Gubernat a subliniat că discuția nu s-a rezumat la utilizarea unui singur termen.

„De fapt, au fost doi termeni, alienat mintal şi bolnav psihic, «milioane de bolnavi psihici»”, a afirmat Monica Gubernat.

La rândul său, Mircea Toma a apreciat că moderatorul nu a intervenit suficient de ferm pentru a contracara afirmațiile invitatului.

„El însuşi şi-a dat seama că a călcat pe bec şi încearcă s-o dreagă pe tot parcursul intervenţiei sale. După aceea mută de pe bolnav mintal, pe alienaţi şi alienaţii îi defineşte după aceea că sunt persoane care sunt înstrăinate. Încearcă să dreagă busuiocul. Din punctul meu de vedere, e comisă”, a declarat Mircea Toma.

Georgică Severin a susținut că situația analizată reprezintă un exemplu clar de discriminare a unui grup pe baza convingerilor politice.

„Avem un caz clasic, proaspăt introdus în lege, şi anume discriminarea unui întreg grup de oameni din cauza convingerilor lor politice. Cu o singură concluzie care reiese din povestea asta e că respectivii nu pot vota pe X sau pe Y decât dacă sunt bolnavi psihici. Este un caz de manual apropos de discriminarea unui grup pe motive politice. Aici mi se pare un element extrem de grav. Niciodată nu am avut un caz atât de clar, de manual, a ceea ce înseamnă discriminarea unui grup pe motive politice. (…) Nu putem accepta de la nişte jurnalişti cu experienţă să spun că două milioane şi ceva de români sunt bolnavi psihici pentru că l-au votat pe X”, a afirmat Georgică Severin.

La finalul ședinței, membrii Consiliului au avut pe masă trei variante de sancțiune: amendă de 10.000 de lei, propusă de Georgică Severin, somație, propusă de Monica Gubernat, și scrisoare de atenționare, propusă de Dorina Rusu. Propunerea privind aplicarea unei somații a întrunit șase voturi din partea celor opt membri prezenți și a fost adoptată.

În aceeași ediție a emisiunii, Cristian Tudor Popescu și-a menținut afirmațiile și a explicat în repetate rânduri că termenul „alienat” nu a fost utilizat, în opinia sa, cu sensul de „nebun”, ci de persoană înstrăinată de realitate.

„Faptul că sunt foarte mulţi asta nu exclude posibilitatea să fie milioane de oameni bolnavi psihic în acelaşi timp, într-o perioadă, într-o ţară. Pentru că eu nu pot să-i caracterizez pe votanţii lui „dumnezeilă” decât ca alienaţi mintal. Şi moral. Nu. Având în vedere ce-a debitat şi debitează această creatură, ca să fii de acord să-l votezi şi să-l susţii, nu poţi fi decât alienat mintal. Alienat înseamnă însingurat, îndepărtat. Oamenii ăştia nu mai au contactul cu logica, cu realitatea, cu reguli simple ale discursului, să ne putem înţelege între noi. Deci, eu am renunţat să-l mai critic pe ăsta, pe „dumnezeilă” pentru că dintr-un anumit, n-avea sens. dintr-un anumit moment încolo. Era aberant la fiecare cuvânt pe care îl spunea. Ori asta e, daţi-mi şi mie voie să consider lucrul ăsta. În ce priveşte întrebarea Gabrielei, ea are şi un alt, un alt răspuns Poporul nu este suveran într-o ţară, suverană este Constituţia, Legea, nu poporul. Nu se stabileşte prin vot sau prin referendum. [00:03:52] Nu se stabilesc o grămadă de lucruri într-o ţară, care se stabilesc prin decizie executivă a organelor votate de către popor. Dar nu poporul decide astfel de lucruri. Nu? Nu, nu poporul decide preţul la benzină prin vot. Şi mă rog, Adrian Păunescu a avut poetica propunere când era membru al Parlamentului, ca cursul leu-dolar să se stabilească în Parlament. Da. Deci îi spun Gabrielei că Constituţia, care este alcătuită pe o perioadă mare de timp, se schimbă greu, se schimbă, reprezintă şi celelalte popoare române, cele de acum 20 de ani, de acum 50 de ani, de acum 100 de ani şi mai departe, reprezintă pe oamenii care au murit pentru libertate şi democraţie în acei ani. Nu poate să reprezinte numai poporul viu românesc de astăzi. Şi deci aşa rezolv eu. Constituţia şi legile trebuie să fie deasupra poporului. Poporul tre’ să se supună legilor care sunt stabilite pentru mai mult timp. Ori în cazul alegerilor din 2024, ceea ce trebuia să primeze nu era voinţa populară. Nu asta se întâmplă în democraţie. Ci legea. Şi legea a avut suficientă putere de demonstraţie ca să arate că acele alegeri, după ce au apărut ce au apărut, dup-aia cu locul întâi pe, cinci pe Tik Tok mondial, al „dumnezeilă”, „şa mai departe” (SIC!) şi infracţiunile comise de el, cu finanţarea alegerilor pe care le ştim foarte bine, cu zero lei, toate acestea ţineau de lege şi legea este deasupra votului popular”, a declarat Cristian Tudor Popescu.

Potrivit hotărârii adoptate, membrii Consiliului au invocat prevederile art. 51 alin. (3) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, care interzice difuzarea unor afirmații, comportamente sau mesaje intimidante, degradante, defăimătoare ori ofensatoare la adresa unor grupuri sau comunități, inclusiv pe criteriul convingerilor și opiniilor politice.