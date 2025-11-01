Senatorul social-democrat Daniel Zamfir a reacționat vehement la criticile lansate de jurnalistul Cristian Tudor Popescu, pe care l-a acuzat că practică un tip de jurnalism „veninos” și că face parte dintr-o rețea de propagandă menită să denigreze PSD de peste trei decenii.

Într-o postare amplă pe pagina sa de Facebook, parlamentarul a declarat că Popescu l-ar fi atacat după ce el a afirmat că implicarea Oanei Gheorghiu în construcția unui corp de spital la Marie Curie nu ar fi fost una strict voluntară, susținând că aceasta și partenera ei de proiect ar fi fost remunerate cu câte 5.000 de euro pe lună din donațiile colectate.

Zamfir a afirmat că nu a adus acuzații, ci doar a încercat să corecteze o narațiune publică potrivit căreia întreaga acțiune ar fi fost exclusiv caritabilă și neplătită. El a mai adăugat că ar fi „o minciună” să se spună că singurul spital construit în România în ultimii 35 de ani este cel ridicat de cele două fondatoare ale Fundației Dăruiește Viață, argumentând că în toată țara au fost realizate numeroase investiții similare de către autoritățile locale și guvernele succesive.

Senatorul a susținut că, în realitate, zeci de clădiri de spital au fost construite sau reabilitate în ultimii ani, inclusiv în București, dar că „propagandiștii” preferă să ignore aceste realizări.

Zamfir a subliniat că, deși astfel de campanii ar fi vizat constant partidul, PSD a demonstrat că este „hard to die”, în pofida eforturilor adversarilor de a-l face să dispară. În același context, senatorul a vorbit despre ceea ce a numit „curentul progresist de tip woke”, pe care l-a descris drept „un cancer care lovește în fibra umană”, considerând că atacurile împotriva Bisericii și a valorilor tradiționale ar face parte din aceeași strategie de subminare a normalității.

Referindu-se la propriul parcurs politic, Zamfir a afirmat că este mândru că s-a opus vehement fostului președinte Traian Băsescu și lui Ludovic Orban, ceea ce i-ar fi adus excluderea din partid la acea vreme. El a declarat că, în ciuda opoziției „propagandei feroce”, a reușit să promoveze legi care au adus dreptate persoanelor „tâlhărite de bănci, IFN-uri și recuperatori”.

În contrast, susține senatorul, Cristian Tudor Popescu ar fi rămas un „propagandist trist și frustrat”, care ar continua să răspândească ură în spațiul public, influențând negativ dezbaterea socială. Zamfir a susținut că stilul agresiv al acestuia ar fi fost preluat de o parte a publicului său, pe care îl consideră „adulatori pentru care jignitul a devenit singura formă de manifestare publică”.

În finalul postării, Daniel Zamfir a făcut apel la „respectul pentru adevăr” și a enumerat o serie de proiecte medicale finalizate sau în derulare, care, potrivit lui, demonstrează implicarea PSD în modernizarea sistemului de sănătate.

Lista prezentată include centrele de mari arși din Timișoara, Târgu Mureș și București (Grigore Alexandrescu), Spitalul Județean din Bistrița, Spitalul de neurochirurgie din Cluj, Spitalul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, noul sediu al Spitalului de Urgență „Dimitrie Gerota” și Spitalul Clinic de Copii „Victor Gomoiu”.

El a menționat, de asemenea, investițiile în modernizarea Spitalului Foișor, construcția Centrului de Diagnostic și Cercetare a Tuberculozei din Sectorul 4, Maternitatea „Sfântul Ioan”, Institutul Fundeni, precum și Spitalul Municipal de Pediatrie din Craiova și Spitalul Județean Tulcea.

Printre proiectele aflate în desfășurare, Zamfir a amintit construcția noului spital din Tecuci, Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș, Institutul Regional de Oncologie din Timișoara, centrul de radioterapie din Pitești, precum și noile corpuri de clădire de la spitalele județene din Constanța și Alba Iulia.