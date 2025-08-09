Scandalul dintre PSD și USR continuă să se intensifice după ce liderul senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir, a afirmat că niciun proiect nu va mai trece prin Guvern fără acordul PSD. Această declarație a venit în contextul tensiunilor generate de refuzul USR de a sprijini decretarea unei zile de doliu național.

Afirmațiile senatorului PSD Daniel Zamfir agravează criza politică din coaliția de guvernare, acesta criticând dur USR-ul pentru boicotarea deciziei Guvernului privind funeraliile de stat ale fostului președinte Ion Iliescu. Zamfir a insistat că PSD va solicita ca niciun proiect sau măsură guvernamentală să nu fie adoptată fără aprobarea partidului său, în urma acestui incident.

„Nu este vorba despre un vot (la ședința de luni) în ceea ce privește continuarea sau nu a participării la guvernare. Nu ascund faptul că mulți dintre colegii mei au fost revoltați de poziția USR referitoare la respectarea legii în privința funeraliilor de stat ale președintelui Iliescu, care erau o decizie guvernamentală. Faptul că unii membri ai Guvernului, cred, acționează împotriva unei astfel de decizii mi se pare inacceptabil. Nimeni nu i-a forțat pe cei de la USR să participe la omagiile lui Iliescu. Nu era o așteptare din partea noastră, dar atitudinea lor față de decizia Guvernului este problematică. Repet, nu e necesar să-l apreciezi pe Iliescu, nu e obligatoriu să mergi la catafalcul lui, dar trebuie să respecți o Hotărâre a Guvernului și legea. Prin faptul că USR a făcut tot posibilul să saboteze această acțiune, respectarea legii, arată că USR nu este un partener de încredere în această coaliție. Vom discuta luni dacă astfel de comportamente mai pot fi tolerate. Una dintre măsurile pe care le vom lua va fi ca niciun proiect sau decizie a coaliției să nu fie adoptată decât în consens. Nimeni nu va veni cu propuneri pe masă și noi doar să le acceptăm. Asta trebuie să fie clar!” a spus Daniel Zamfir pentru B1 TV.

Liderul USR, Dominic Fritz, a anunțat pe Facebook că membrii partidului său nu vor participa la funeraliile de stat ale fostului președinte Iliescu și că miniștrii USR s-au opus în ședința de guvern declarării unei zile de doliu național.

„Din respect pentru victimele Revoluției și ale mineriadelor, USR a propus în ședința de guvern să nu fie instituit doliu național. Acceptăm decizia Guvernului. Reprezentanții USR nu vor participa la funeralii”, a declarat Dominic Fritz.

Deși Guvernul a hotărât, în final, să declare o zi de doliu național, miniștrii USR s-au opus vehement, considerând inoportună această măsură.