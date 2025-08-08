Guvernul a renunțat, cel puțin deocamdată, la planul de a aloca o locuință de protocol fostului președinte Traian Băsescu, după ce proiectul aferent nu a primit aprobarea în ședința de vineri.

Inițial, hotărârea de guvern propunea schimbarea statutului unui imobil administrat de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS), transformându-l din locuință de protocol în reședință oficială destinată foștilor șefi de stat.

„Proiectul de HG referitor la imobilul RAAPPS nu s-a aprobat”, au transmis reprezentanții Guvernului, fără să precizeze motivele.

Surse apropiate acestei chestiuni spun că premierul Ilie Bolojan dorește să poarte o discuție cu fostul președinte Traian Băsescu în acest sens.

Imobilul vizat este situat pe strada Emile Zola, în apropierea sediului actual al Partidului Național Liberal, și urma să fie atribuit lui Traian Băsescu, ca urmare a unei decizii recente a Curții Constituționale prin care i-au fost restabilite drepturile aferente statutului de fost președinte.

Reprezentanții Executivului nu au oferit explicații cu privire la motivele pentru care proiectul nu a fost adoptat, lăsând astfel în suspans viitorul alocării acestei locuințe protocolare.

Decizia amână momentan accesul lui Băsescu la o reședință oficială pusă la dispoziția foștilor conducători ai statului.

În 2022, Traian Băsescu a pierdut aceste drepturi după ce Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a decis definitiv că a colaborat cu Securitatea sub pseudonimul „Petrov”.

Ca urmare a acestei decizii, Administrația Prezidențială i-a suspendat drepturile acordate foștilor președinți, printre care se numără locuința de protocol, protecția SPP și indemnizația lunară.

Până în 2022, Traian Băsescu a locuit în vila situată pe strada Nikolai Gogol. Ulterior, drepturile sale de fost președinte i-au fost suspendate după ce CNSAS a confirmat că a colaborat cu Securitatea.

De menționat că ultima apariție publică a lui Traian Băsescu a avut loc la Palatul Cotroceni, unde a participat la ceremonia de la sicriul lui Ion Iliescu, fiind însoțit de un agent al SPP.