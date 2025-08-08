Fostul lider politic Crin Antonescu a postat pe Facebook o analiză asupra situației generate în contextul funeraliilor cu onoruri de stat, prilej care a scos la iveală conflicte vechi între grupările politice care au condus România în ultimele două decenii.

”După 20 de ani în care au condus România (Președinție, Instanțe, Parchete, Servicii), băsiștii și post-băsiștii „rezişti”, fac scandal la catafalcul cu onoruri de stat. Se răfuiesc vitejește cu întâmplări de acum 35 de ani. Președintele lor (dl. Nicușor) stă ascuns în birou, în aceeași clădire cu defunctul onorat conform legii. N-are nici curajul să aprindă o lumânare (se supără tribul), nici să asume și să explice public absența (nu poate, e complicat, riști să te bâlbâi sau să uiți ce trebuia să spui)”, spune acesta.

Potrivit lui Crin Antonescu, grupurile politice asociate fostului președinte Traian Băsescu și susținătorii acestora, cunoscuți sub denumirea „băsiști” și „post-băsiști”, au creat un scandal legat de eveniment, răscolind dispute și amintiri vechi de peste 30 de ani.

În același timp, președintele actual, Nicușor Dan, este criticat pentru absența sa de la ceremonie și pentru lipsa unui gest public de respect, cum ar fi aprinderea unei lumânări, gest interpretat ca o lipsă de curaj sau de asumare publică.

În schimb, Ilie Bolojan și chiar Traian Băsescu însuși au avut o prezență activă și au făcut gesturi concrete în contextul funeral, spre deosebire de președintele Dan, care a preferat să rămână retras în biroul său.

”Bolojan și… Băsescu însuși fac ceea ce bietul ascuns în biroul prezidențial nu e în stare. Dar… morții cu morții, viii cu viii! Băsescu cere casa, banii înapoi, pensia specială, SPP-ul etc. Atleții austerității se conformează urgent”, spune acesta.

Crin Antonescu mai punctează că, în același timp, fostul președinte Traian Băsescu revendică restituirea unor drepturi materiale, precum pensia specială, locuința de protocol și protecția SPP, iar administrațiile locale, considerate „atleți ai austerității”, se conformează rapid acestor solicitări.

Fostul lider politic și coleg de partid al lui Ilie Bolojan a declarat că el personal nu a cerut și nu beneficiază de pensia specială sau de alte facilități legale acordate oficialilor cu funcții înalte, exprimând astfel o solidaritate modestă față de cei care astăzi sunt obligați să suporte măsuri de austeritate pentru a finanța, printre altele, drepturile revendicate de Traian Băsescu.

”Simt nevoia să-l ajut pe fostul meu coleg de partid, Ilie Bolojan. Nu am solicitat pensia specială care, conform legii, mi se cuvine după 6 mandate de parlamentar (după cum nu am solicitat și nu am beneficiat de locuință de protocol, ca președinte al Senatului sau ministru). Cred că sunt singurul caz, dar nu-mi pare rău. E o modestă formă de solidaritate cu toți cei chemați azi cu japca la austeritate, ca să plătim, între altele, drepturile redobândite ale domnului Băsescu”, adaugă Crin Antonescu.

Crin Antonescu recunoaște legitimitatea victoriei politice a „băsiștilor” și urmașilor lor, care au câștigat alegerile, iar administrațiile conduse de Dan și Bolojan încearcă să-și protejeze astfel imaginea. Totodată, el anunță că disputa politică se va concentra pe fostul lider Ion Iliescu, însă deocamdată preferă să respecte momentul funerar cu o rugăciune și tăcere, exprimându-și condoleanțele în mod creștinesc.