Înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu a avut loc într-un cadru solemn, sicriul fiind depus înainte la Palatul Cotroceni, cu garda de onoare prezentă și cu clopotele bisericii răsunând în onoarea primului președinte post-decembrist al României. Momentul a fost transmis la televizor, iar vizionarea acestuia a avut un impact devastator pentru Nina Iliescu.

Potrivit informațiilor oferite de surse apropiate familiei, Nina Iliescu a cedat imediat după ce a urmărit la TV imaginile cu înmormântarea soțului ei. În urma acestor clipe de cumpănă, medicul de familie a fost chemat de urgență la domiciliul său pentru a-i acorda ajutorul necesar. Deși intervenția medicală a fost rapidă, iar tratamentul adecvat a fost administrat, medicii sunt extrem de rezervați în privința stării sale de sănătate și a evoluției acesteia.

În ultimele zile, sănătatea Ninei Iliescu s-a degradat vizibil, iar starea sa generală este una fragilă. Acesta este și motivul pentru care nu a putut fi prezentă la slujba de înmormântare a soțului ei, deși legătura dintre cei doi a fost cunoscută ca fiind una foarte puternică și profundă.

„Este foarte afectată de tot ce se întâmplă. A fost partenera de o viață a domnului Iliescu și despărțirea de el este devastatoare. Medicii monitorizează constant evoluția stării sale și încearcă să o stabilizeze”, a transmis o sursă apropiată familiei pentru Antena 3.

Născută pe 4 martie 1930, la doar o zi după Ion Iliescu, Nina Iliescu se confruntă nu doar cu povara vârstei înaintate, ci și cu o durere sufletească copleșitoare. Impactul pierderii soțului său s-a reflectat nu doar la nivel emoțional, ci și fizic, starea sa de sănătate fiind serios afectată.

Amintim că Gelu Voican Voiculescu a confirmat oficial miercuri seară că Nina Iliescu nu va fi prezentă la ceremonia funerară din cauza stării de sănătate.

„Este acasă și nu va participa la înmormântare. Nu a fost la Cotroceni pentru că nu se simte bine cu sănătatea”, a declarat Gelu Voican Voiculescu într-o intervenție televizată.

În ciuda situației grave în care se află, Nina Iliescu continuă să își păstreze discreția care a caracterizat-o de-a lungul întregii sale vieți, petrecute alături de fostul lider al țării. Lipsa sa de la ceremoniile oficiale nu a trecut neobservată, mai ales în contextul în care apropierea și legătura puternică dintre cei doi soți erau bine cunoscute.

În prezent, medicii monitorizează constant starea Ninei Iliescu și depun eforturi pentru a o stabiliza, deși un prognostic clar rămâne incert.

Amintim că fostul președinte Ion Iliescu a fost înmormântat cu onoruri militare joi, 7 august, la Cimitirul Militar Ghencea III. Ceremonia a avut un caracter privat. Astfel, au participat doar apropiați și membri ai familiei.

Nicușor Dan și fostul președinte Klaus Iohannis au fost absenți de la funeralii. În schimb, au participat la Cotroceni, unde au adus un ultim omagiu, Traian Băsescu și Emil Constantinescu.

Printre cei prezenți la ceremonia privată s-au numărat Adrian Năstase, Toni Greblă, Viorica Dăncilă, Gelu Voican Voiculescu, Virgil Măgureanu, Șerban Nicolae, Mădălin Voicu și Ioan Mircea Pașcu.