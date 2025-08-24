La vârsta de 95 de ani, Nina Iliescu trăiește cele mai grele momente după pierderea soțului. De la înmormântare, ea nu mai comunică nici măcar cu persoanele apropiate și refuză orice fel de sprijin medical, deși se confruntă cu probleme grave de sănătate, precum amețeli și dificultăți în deplasare.

Surse apropiate familiei susțin că Nina a ales să se izoleze complet, să nu răspundă la telefon și să evite orice vizită. Ea ar fi insistat să rămână în locuința în care a trăit alături de Ion Iliescu, considerând acel spațiu ultimul său refugiu și legătura cu soțul dispărut.

Apropiații afirmă că Nina Iliescu și-ar fi dorit ca toate fotografiile de familie să fie distruse pentru ca nimeni să nu le poată folosi împotriva numelui Iliescu. Potrivit acelorași surse, ea nu mai dorește vizite, nu găsește puterea să lupte cu suferința și refuză orice îndemn de a se îngriji. Aceștia spun că Nina se simte lipsită de sens și ar vrea doar să-și urmeze partenerul, potrivit România TV.

La câteva zile de la înmormântare, Nina Iliescu a transmis un mesaj publicat pe blogul lui Ion Iliescu, prin care și-a exprimat recunoștința pentru modul în care au fost organizate ceremoniile funerare.

Ea a menționat că ziua în care și-a condus soțul pe ultimul drum a fost cea mai grea din viața ei, dar a fost impresionată de felul în care poporul român și-a luat rămas bun de la primul președinte al României libere și democratice.

De asemenea, a arătat că este profund recunoscătoare medicilor și personalului sanitar care au depus eforturi uriașe în ultimele luni pentru a încetini evoluția bolii care l-a răpus pe Ion Iliescu. Ea a spus că pentru ea a fost o durere imensă, parțial alinată de onoarea cu care oamenii i-au adus un ultim omagiu soțului său.