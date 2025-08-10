Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul a procedat corect atunci când a decis ca ziua de 7 august să fie zi de doliu național și să organizeze funeralii de stat în memoria fostului președinte Ion Iliescu.

Șeful Executivului a afirmat că astfel de momente necesită o anumită rânduială, comparând situația cu o înmormântare dintr-o comunitate, unde, dacă există respect pentru defunct sau familia acestuia, se participă la ceremonie, iar dacă nu, este mai potrivit să nu se protesteze.

Bolojan a susținut că, indiferent de persoana fostului președinte, acesta a fost ales prin votul a milioane de cetățeni și merită tratat cu respect post-mortem.

„Într-un limbaj simplu, cred că trebuie să avem şi aici o rânduială, ca să spun aşa. Acest timp de funeralii sunt o procedură care mie mi se pare standard, pe care trebuie să o derulăm, pentru că un preşedinte de România, indiferent de persoana lui, este un om care a avut milioane de voturi în spate”, a indicat Ilie Bolojan.

Răspunzând la întrebările referitoare la criticile aduse funeraliilor, inclusiv de către membri ai Executivului, Bolojan a explicat că aceste ceremonii sunt o procedură standard în cazul unui fost șef de stat.

El a subliniat că este importantă păstrarea unei atitudini decente și normale, indiferent de opiniile politice sau de diferențele de viziune.

În opinia sa, dacă cineva nu dorește să participe, poate alege să își vadă de treburile proprii, fără a transforma momentul într-un prilej de protest.

„În astfel de situaţii, cred că e bine să păstrezi o atitudine normală, o atitudine decentă. Este ca la o înmormântare în comunitatea ta. Dacă ai un respect pentru defunct, pentru familia lui, te duci la înmormântare. Dacă nu, îţi vezi de treaba ta, dar nu trebuie neapărat să protestezi, să spunem la poartă. E o chestiune de decenţă şi de normalitate”, a completat Ilie Bolojan.

Decizia Guvernului a fost contestată de Uniunea Salvați România (USR), care a criticat organizarea funeraliilor de stat încă din ședința Executivului.

Reprezentanții formațiunii au refuzat să participe la ceremonii, considerând că Ion Iliescu nu ar trebui onorat printr-un astfel de protocol oficial.