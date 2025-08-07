Mesajul Ninei Iliescu a fost publicat pe platforma online unde fostul președinte își exprima punctele de vedere. Este prima reacție oficială a soției lui Ion Iliescu de la momentul decesului acestuia, survenit la vârsta de 95 de ani. Textul exprimă atât durerea pierderii, cât și aprecierea față de cei care l-au omagiat.

„Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România”, a scris Nina Iliescu.

Aceasta nu a putut participa la funeraliile oficiale, dar a transmis un semn discret și personal – o coroană de flori albe depusă la catafalc.

Pe panglica florală, mesajul era simplu și încărcat de emoție:

„Odihnește-te în pace! Cu adâncă durere, Nina”.

Soția fostului lider a exprimat un mesaj de profundă mulțumire pentru întreaga susținere morală și umană din partea celor prezenți la ceremonia de rămas-bun.

Nina Iliescu a punctat public implicarea tuturor celor care au susținut ultimele momente ale fostului președinte.

„În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate”, a transmis aceasta.

De asemenea, ea a adresat cuvinte de apreciere echipei medicale care l-a îngrijit în ultimele luni ale vieții sale.

Mesajul publicat de fosta Primă Doamnă face referire și la eforturile echipelor medicale care l-au îngrijit pe Ion Iliescu înainte de moarte. În cuvintele sale, se remarcă o recunoaștere a dedicării profesionale și a implicării umane a personalului din spitale.

„Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme”, a transmis aceasta.

Mesajul include o referire specială la oamenii care, din diferite colțuri ale țării, au adus un ultim omagiu fostului lider. Chiar dacă nu îi cunoaște personal, Nina Iliescu afirmă că îi leagă un sentiment comun – dragostea pentru țară și pentru omul pe care l-a însoțit timp de decenii.

„Sunt recunoscătoare tuturor celor care au participat astăzi la solemna ceremonie a unei despărțiri pământești, dar și celor care au adus un omagiu sincer, din diferite părți ale țării, oamenilor pe care nu îi cunosc, dar cu care am împărtășit iubirea pentru țară și pentru Ion Iliescu”, a mai scris Nina Iliescu.

Nina Iliescu a transmis că trăiește o durere profundă, dar că aceasta este ușor alinată de modul onorabil în care oamenii și-au luat rămas bun de la soțul ei, pe care l-a descris drept un om, un lider, un prieten și chiar un adversar respectat.

De asemenea, a precizat că poartă respect tuturor celor care i-au fost aproape în aceste momente și care, prin sprijinul lor, au înțeles și au împărtășit doliul său.