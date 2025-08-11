Surse apropiate familiei Iliescu au declarat pentru Gândul că Nina Iliescu, deși nu se află într-o stare de sănătate bună, refuză să meargă la spital. Motivul ar fi faptul că își amintește suferința îndurată de soțul ei, Ion Iliescu, în perioada internării, și nu dorește să treacă prin experiențe similare.

În ultimele două luni de viață, Ion Iliescu a fost internat în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Dr. „Agrippa Ionescu” din București, unitate medicală aflată în subordinea Serviciului Român de Informații.

Fostul președinte al României era diagnosticat cu cancer pulmonar, însă, la momentul internării, conform informațiilor transmise de reprezentanții unității medicale, starea sa era considerată stabilă.

Surse medicale citate de Gândul au precizat că starea de sănătate a fostului președinte s-a deteriorat treptat, ajungând să depindă complet de aparate. Timp de mai bine de o lună, Ion Iliescu a trecut prin suferințe intense, luptându-se pentru viață pe patul secției de Terapie Intensivă. În acea perioadă, fosta Primă Doamnă a trăit în tăcere propria durere, simțindu-se neputincioasă în fața situației.

Potrivit acelorași surse, Nina Iliescu a fost și continuă să fie profund marcată de traumele pe care soțul său, alături de care a petrecut aproape opt decenii, le-a îndurat în spital.

Potrivit unor surse apropiate familiei, fosta Primă Doamnă a României se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Cu toate acestea, ea refuză internarea în spital, motivând că nu dorește să îndure suferințele prin care a trecut soțul său în ultimele luni de viață.

„România, la 35 de ani de la primele alegeri libere, nu are o lege pentru îngrijirea paliativă. Nu are o cultură medicală sau socială a limitării terapiilor invazive inutile. Nu are instrumente legale care să sprijine decizia de a lăsa un om să plece, liniștit, atunci când lupta s-a încheiat. A murit lent, într-un fel pe care nu-l doresc nimănui: traheostomizat, cu cancer, cu comorbidități multiple, ținut artificial în viață timp de săptămâni, într-o terapie intensivă, care, în cazul său, n-a făcut decât să prelungească agonia (…) Nimeni nu merită un asemenea sfârșit. Nimeni nu ar trebui să fie transformat într-un trup inert, legat de aparate, cu o traheostomă tăcută în gât, într-o cameră în care nu mai există speranță, doar tăcerea dintre monitoare”, a declarat zilele trecute medicul Iuliu Torje.

Nina Iliescu, în vârstă de 95 de ani, nu a fost prezentă la funeraliile soțului său, însă joi a transmis un mesaj publicat pe blogul dedicat lui Ion Iliescu.

„În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate”, a scris aceasta.

Ion Iliescu a decedat marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, în Spitalul Clinic de Urgență „Agrippa Ionescu”, unde fusese internat începând cu 9 iunie. Fostul președinte suferea de cancer pulmonar și a fost supus de două ori unor intervenții chirurgicale după ce a fost internat în această unitate medicală.