Cornel Dinu, amintiri despre Ion Iliescu. La acel moment, fostul președinte al României, care a încetat recent din viață la vârsta de 95 de ani, tocmai își începuse primul mandat în fruntea statului democratic român, dar deja avea anumite rezerve legate de această poziție.

„Procurorul” a povestit că, în vizita sa la Cotroceni alături de Fănuș Neagu și Băieșu, a rămas surprins când Iliescu i-ar fi spus că nu se considera potrivit pentru a conduce România în acea perioadă. Fostul președinte ar fi spus atunci că ar fi fost mai eficient un dictator pentru tranziția de la socialism la economia de piață.

Fostul fotbalist a menționat că Iliescu era un om binevoitor și corect, care nu a fost numit de ruși, ci a ajuns la putere într-o conjunctură politică complexă, influențată atât de Rusia, cât și de SUA, reprezentată de Silviu Brucan.

De asemenea, a clarificat că minerii nu au fost chemați de Iliescu la mineriade, ci acțiunile au fost rezultatul unor relații personale și circumstanțe politice.

„Eram odată la Cotroceni împreună cu Fănuș Neagu, cu Băieșu, cu care se cunoștea și el, erau amici. Fănuș era de multe ori la coadă pe la alimentare, pe la astea, se întâlneau. Și privind așa pe geam, priveam în gol. Fănuș bineînțeles că a făcut scandal pentru că a vrut să-i trateze cu șampanie și le-a spus, zice ‘Ce șampanie e asta? Bea-o tu! Mie îmi aduci corăbioară din aia’. Era un celebru vin de la Medgidia, era cu bricul Mircea pe el și de-aia i se spunea corăbioară. Era un vin ușor, un vin alb care se bea șpriț, era foarte bun. Consumam pe timpul ăsta, l-ați mai prins, cred (n.r. către Costel Orac, prezent în studio). Și atunci am rămas stupefiat când mi-a spus, zice ‘Cred că nu eram indicat pentru perioada asta de a conduce România, era mai bun un dictator care să facă trecerea de la socialismul care a fost la economia de piață, să o facă mult mai agresiv, mult mai puțin permisiv, iar eu sunt un om binevoitor care de multe ori închid ochii când văd că unii pe lângă mine fac fel de fel de învârteli. Și într-adevăr el a fost un om cumsecade din toate punctele de vedere. Și repet, un om politic din toate punctele de vedere, iar el n-a fost numit aici de ruși sau tot ce spun ăștia cu tot ce s-a întâmplat, a fost o întreagă conjunctură politică în care au acționat atât forțele GRU ale rușilor, cât și forțele americanilor. El, din păcate, era în tabăra… Datorită faptului că România a fost dată în influența rusească, sigur că da, și-au pus un om al lor să conducă, iar reprezentantul Americii, lumea nici nu știe, nimeni n-a publicat lucrul ăsta vreodată, cel care a reprezentat interesele americanilor a fost Silviu Brucan. Era o combinație la care a fost supus poporul român și de aici s-au încurcat tot felul de lucruri, victime și… Iar minerii nu au fost chemați sub nicio formă de Ion Iliescu la mineriada respectivă. Au fost chemați la fel cum a fost și în septembrie, într-o relație pe care a avut-o un amic de-al meu”, a povestit el la Fanatik.

Cornel Dinu a relatat că a aflat direct de la persoana vizată că anumite legături invocate în presă erau false și că aceasta nu a fost implicată în momentele decisive ale Revoluției. El a precizat că a stat la televiziune începând cu ora două după-amiaza, în perioada în care conducerea de facto a fost exercitată de acolo, și a menționat că Iliescu a fost contactat de Victor Stănculescu, care reprezenta interesele americane și britanice.

Fostul fotbalist a subliniat că a rămas la televiziune până dimineața următoare, trăind direct cele mai tensionate momente ale nopții de 22 spre 23 decembrie 1989.