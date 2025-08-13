Colonelul Ioan Burdulea a fost ofițer de informații în cadrul Unității Militare 0110, cunoscută și ca „unitatea anti-KGB”, responsabilă cu contraspionajul împotriva Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste (URSS).

În timpul Revoluției din Decembrie ’89, el a ales să nu deschidă focul asupra populației, conform declarațiilor sale ulterioare. Potrivit spuselor sale, adevărații teroriști din timpul Revoluției din Decembrie ’89 nu au fost identificați deoarece nu s-a dorit acest lucru de către noii lideri politici.

După aceea, i-a criticat vehement pe cei care au preluat Puterea, acuzându-i de trădare și de colaborare cu Serviciile Secrete Sovietice. El a susținut că Ion Iliescu și Nicolae Militaru au fost implicați în acțiuni coordonate de Kremlin pentru a prelua conducerea României post-comuniste.

„Evenimentele din Decembrie 89 se pot defini ca o revoluție?”, a fost întrebat Ioan Burdulea.

„Nici pomeneală! A existat o revoltă populară. Cine nu recunoaște așa ceva este un nemernic. Revolta asta a fost, pe undeva, stârnită. A existat și un element străin care s-a implicat. Acei instigatori nici azi nu se știu. (…) Adevărații teroriști care au existat n-au putut fi identificați. Și-au făcut misiunea și au dispărut. Probabil că au făcut parte din cei 15.000 de sovietici care au pătruns atunci în România. N-a fost prins niciunul nu pentru că nu s-ar fi putut să fie prinși, ci pentru că nu s-a vrut”, a răspuns el.

„Nu s-a vrut de către cine?”, l-a întrebat gazda podcastului „Evenimentul Istoric”, publicat miercuri, 13 august 2025, pe canalul de YouTube „HAI România!”.

„De către Nicolae Militaru, de către Ion Iliescu, de către Gelu Văican Voiculescu, Silviu Brucan pentru că el (Silviu Brucan) a fost creierul, nu Iliescu. Iliescu a fost profitorul, unul pregătit de ruși de ani de zile să ia locul lui. Mă miram câteodată, auzeam la Europa Liberă, că el este o persoană luminată care ar putea conduce mult mai bine țara. Cine îi făcea propaganda asta? I-o făceau americanii? Nu. I-o făceau sovieticii. Așa este într-un război de propagandă: nu se vede niciodată autorul și cel interesat, se vede doar cel care efectuează acțiunea”, a explicat invitatul.

„Să revin la teroriști. În 31 decembrie, generalul Iulian Vlad cu un plan de identificare a teroriștilor, în baza unei discuții avută cu Nicolae Militaru cu o zi înainte, a stabilit să se întâlnească la Ministerul Apărării Naționale, unde să prezinte planul și să treacă la măsuri de identificare a teroriștilor. Nu era imposibil de realizat pentru că fosta instituție de Servicii dispunea de o bază informativă destul de eficientă.

În realitate, după ce a avut loc discuția cu Nicolae Militaru, Nicolae Militaru a părăsit biroul respectiv. Când a ieșit din biroul respectiv, pe Iulian Vlad îl aștepta generalul Hortopan cu zece militari înarmați în anticameră care i-au spus că-l arestează. Deci, el (Iulian Vlad) venise să vorbească despre planul de identificare a teroriștilor și, în realitate, l-au arestat. L-au condamnat la patru ani de închisoare în condiții deosebit de dificile”, a precizat Ioan Burdulea.

„Îl considerați pe vreunul trădător de țară?”, a fost întrebat.

„Aproape toți au fost! Vă dau și exemple: Nicolae Militaru. El a fost prins în flagrant când dădea informații sovieticilor, numai că, Ceaușescu ca să nu strice relațiile cu sovieticii și așa încordate, l-a trimis către viața civilă, l-a trimis la canal. (…) Ai noștri au manifestat docilitate deosebită. Nu pot să înțeleg! Să n-ai pic de orgoliu și mândrie să ții la demnitatea poporului tău? Să devii o slugă de doi bani numai din dorința bolnavă de a rămâne la Putere?”, a încheiat el.