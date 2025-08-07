Pus în fața întrebărilor incomode ale gazdelor Dan Andronic și Alice Barbu, Virgil Măgureanu a demascat mituri, a clarificat acțiuni controversate și a vorbit deschis despre pregătirile subterane pentru înlăturarea lui Nicolae Ceaușescu.

În primul rând, fostul șef al SRI contestă ideea unei „revoluții” sau a unei „lovituri de stat” în sens clasic, argumentând că statul român încetase deja să existe, lăsând un vid de putere umplut de haos. Virgil Măgureanu descrie procesul ca pe un „simulacru” fabricat în grabă, menit să asigure dispariția rapidă a dictatorului.

„A fost sau n-a fost o revoluție în decembrie ’89?”, a întrebat jurnalistul Dan Andronic în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!”.

Măgureanu a subliniat că mulți doreau eliminarea lui Ceaușescu de teama că ar fi putut contesta noua putere. Bazându-se pe experiența sa directă, Măgureanu a oferit detalii despre grupul din jurul lui Ion Iliescu și despre cum s-au pregătit, cu ani înainte, pentru o eventuală schimbare de regim.

„Eu nu pot accepta. (…) Eu nu-mi pot asuma sub nicio formă această idee că în decembrie ’89 ar fi avut loc o revoluție. Orice s-ar spune, orice revoluție trebuie să aibă ceva preliminarii. (…) Schimbarea de mentalitate e o problemă de durată și nu o poți asuma legată de un eveniment, fie el Decembrie sau oricare altul”, a spus fostul șef al SRI

Fostul șef al SRI a subliniat apoi că anul ’89 a fost într-adevăr un an de „schimbări revoluționare” în mai multe state.

„Putem zice, ca un fel de precauție verbală, că anul ’89 a fost într-adevăr un an de schimbări revoluționare într-o serie de state. Dar în România? Cum să fie revoluție dacă aici, până în ultima secundă, a dominat această dictatură obtuză care nu vedea că merge către prăpastie? Întâi și întâi, niciun fel de pregătire. (…) Nici ce care să-și asume nu existau. Se spune, eu nu cred că e așa, că prin august ’89 ar fi venit la fratele lui Nicolae, Marin Ceaușescu din Viena și ar fi spus, între altele, vezi că e mai bine să-l lași pe Iliescu să intre pentru că toată lumea îl aștepta”, a spus Virgil Măgureanu.

Jurnalistul Dan Andronic a amintit apoi de faptul că fostul președinte Ion Iliescu era un „rising star”, văzut și din vest și din est.