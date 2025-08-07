În cel mai nou episod al emisiunii ”Evenimentul Istoric”, difuzat pe canalul de YouTube ”HAI România!”, Dan Andronic și Alice Barbu l-au avut ca invitat pe Virgil Măgureanu, fostul șef al SRI.

Acesta a oferit o perspectivă unică și detaliată asupra evenimentelor din Decembrie 1989, demascând mituri, clarificând acțiuni controversate și vorbind deschis despre pregătirile subterane pentru înlăturarea lui Nicolae Ceaușescu.

Virgil Măgureanu contestă ideea unei „revoluții” sau a unei „lovituri de stat” în sens clasic, argumentând că statul român încetase deja să existe, lăsând un vid de putere umplut de haos.

De asemenea, descrie procesul ca pe un „simulacru” fabricat în grabă, menit să asigure dispariția rapidă a dictatorului. El subliniază că mulți doreau eliminarea lui Ceaușescu de teama că ar fi putut contesta noua putere. Bazându-se pe experiența sa directă, Măgureanu oferă detalii despre grupul din jurul lui Ion Iliescu și despre cum s-au pregătit, cu ani înainte, pentru o eventuală schimbare de regim.

Virgil Măgureanu a susținut că, după ce a citit numeroase texte despre regimul comunist, a observat că majoritatea exprimau doar lamentări venite din partea unor figuri importante ale fostului regim. El a remarcat că foarte puțini dintre aceștia și-au asumat responsabilitatea pentru situația critică în care se afla România în decembrie 1989, când statul era pe punctul de a se prăbuși complet. Măgureanu a subliniat că pericolul era atât de mare, încât țara risca să se dezintegreze, iar cei din conducere s-au distanțat de Ceaușescu abia în ultima clipă.

”Am văzut o mulțime de scrieri a căror consecință, după ce le-am parcurs, desigur, și am parcurs o paletă foarte, foarte variată de asemenea puncte de vedere, toate referitoare la trecutul regim. Cu prea puține excepții, am văzut doar scâncete ale unora și altora, oameni de primă mărime, stelele de primă mărime ale fostului regim comunist și niciunul dintre ei nu prea a arătat că și-ar asuma vreo răspundere privind lucrurile care, în decembrie 89, erau să ducă nici mai mult, nici mai puțin, statul român la pieire. Ajunsesem până în pragul falimentării totale acestui stat și în situația foarte aproape de ceea ce se cheamă dezintegrare statală pentru că nu s-au despărțit de Ceaușescu decât în ultima secundă”, spune Virgil Măgureanu.

Virgil Măgureanu a comentat că i s-a reproșat lui Ion Iliescu apariția sa în prim-planul evenimentelor din decembrie 1989, fiind acuzat, ironic, că ar fi organizat o lovitură de stat. El a subliniat că aceste acuzații au apărut într-un moment în care, în opinia sa, statul român deja încetase să mai funcționeze.

Măgureanu a explicat că prăbușirea regimului comunist a coincis cu decesul lui Ceaușescu, iar odată cu aceasta, întreaga structură statală s-ar fi dezintegrat.

În acest context, el a pus întrebarea retorică împotriva cărui stat s-ar fi putut da o lovitură, sugerând că în acel moment nu mai exista o autoritate reală, ci doar un vid de putere și haos.

”Și apoi s-a mai spus ca un reproș la adresa lui Ion Iliescu că acesta a apărut (…) și l-au acuzat, culmea, după ce statul român încetase, literalmente, să existe. Ultimele secunde ale lui Ceaușescu la sediul puterii au coincis cu ultimele secunde de existență ale statului comunist. Odată plecat acesta s-a dezintegrat total. Și, culmea ironiei, este acuzat, cu insistență, Ion Iliescu, că ar fi dat o lovitură de stat. Întreb așa, împotriva cărui stat? Care nu mai exista? Și să dai o lovitură de stat împotriva haosului și să pretinzi că asta este un stat?”, adaugă Virgil Măgureanu.

Întregul podcast poate fi vizualizat mai jos.