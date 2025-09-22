Nvidia și OpenAI au confirmat luni că vor colabora pentru un proiect de anvergură: construirea unor centre de date care să folosească procesoarele grafice Nvidia. Valoarea totală a investiției este de 100 de miliarde de dolari, iar proiectul presupune o infrastructură cu o capacitate de 10 gigawați.

Directorul general Nvidia, Jensen Huang, a explicat pentru CNBC că acest volum de putere echivalează cu 4-5 milioane de unități GPU, adică întregul volum pe care compania îl livrează într-un an.

„Este un proiect uriaș”, a declarat Huang.

După anunț, acțiunile Nvidia au crescut cu aproape 4%, ceea ce a adăugat instantaneu 170 de miliarde de dolari la capitalizarea companiei, care se apropie acum de 4,5 trilioane de dolari.

Huang a descris parteneriatul cu OpenAI drept „monumental ca dimensiune”. Legătura dintre cele două companii este una strânsă încă din 2022, când OpenAI a lansat ChatGPT și a declanșat un val uriaș de cerere pentru cipurile Nvidia.

Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a precizat că există trei direcții majore pe care compania trebuie să le gestioneze: cercetare avansată în AI, dezvoltarea de produse atractive pentru utilizatori și rezolvarea provocării de infrastructură fără precedent.

„Ar trebui să vă așteptați la multe de la noi în lunile următoare”, a spus Altman.

Greg Brockman, președintele OpenAI, a completat că parteneriatul va accelera capacitatea companiei de a răspunde cererii tot mai mari. OpenAI a anunțat recent că are 700 de milioane de utilizatori activi săptămânal.

Jensen Huang a explicat că un gigawatt de capacitate de centre de date costă între 50 și 60 de miliarde de dolari, dintre care aproximativ 35 de miliarde revin pentru cipuri și sisteme Nvidia. Asta înseamnă că investiția totală anunțată acoperă o parte semnificativă din infrastructura necesară.

Prima etapă a proiectului va fi operațională în a doua jumătate a anului 2026 și va folosi sistemele Vera Rubin, următoarea generație de tehnologii Nvidia.

OpenAI a subliniat că Nvidia va fi furnizor „preferat” de cipuri și echipamente de rețea. Totuși, competiția este tot mai intensă. Advanced Micro Devices (AMD) și marii furnizori de cloud, precum Microsoft și Oracle, dezvoltă propriile soluții pentru a concura cu dominația Nvidia.

Investiția vine după ce OpenAI a fost evaluată recent la 500 de miliarde de dolari. Microsoft rămâne unul dintre partenerii-cheie, integrând modelele OpenAI în Azure și Office. SoftBank, Thrive Capital și proiectul Stargate sunt și ele implicate în dezvoltarea infrastructurii globale de AI.

Această mutare vine după o serie de investiții recente făcute de Nvidia. Compania a cumpărat un pachet de 5 miliarde de dolari din acțiunile Intel și a anunțat un parteneriat pentru dezvoltarea de procesoare AI.

De asemenea, a investit 700 de milioane de dolari în startup-ul britanic Nscale și aproape 900 de milioane pentru a atrage echipa și tehnologia Enfabrica.