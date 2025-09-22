Premierul ungar Viktor Orban a declarat luni, potrivit agenţiei MTI, că Ungaria nu dorește implicarea Uniunii Europene în conflicte armate și, prin urmare, nu sprijină aderarea Ucrainei la UE, considerând că aceasta ar afecta grav economia Ungariei și a întregii Europe.

„Toamna aceasta Ungaria va trebui să repete, la multe reuniuni de politică externă, că nu va permite nimănui să meargă la război în numele său. Ungaria este membră a UE şi nu este în război cu nimeni, prin urmare nici UE nu poate fi în război”, a subliniat Orban.

El a adăugat: „Statele pro-război s-ar putea vedea ele însele ca fiind în război, dar ele nu vor putea folosi UE în acest scop atât timp cât o singură ţară se opune. Iar Ungaria se opune”.

În același timp, premierul a menționat că președintele american Donald Trump își respectă promisiunile de campanie și „a început să introducă schimbări profunde în ordinea economică mondială, care se credea înainte rezistentă la şocuri”.

Orban a remarcat, de asemenea, că țările Sudului Global și China „pentru prima dată în decenii au ridicat mănușa și dau dovadă de forță și organizare”, în timp ce India și-a întărit legăturile cu axa Rusia-China. Uniunea Europeană, în schimb, „nu se ridică nici măcar la nivelul aşteptărilor noastre modeste” și „se elimină singură din clubul exclusivist al puterilor globale”.

Într-un discurs susținut pe 10 septembrie în Parlamentul European, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a pledat pentru o „economie de război”, concentrându-se pe sprijinul financiar pentru Ucraina și pe accelerarea procesului de aderare a acesteia la UE, lucru pe care Orban îl consideră dăunător pentru Ungaria și Europa.

Premierul conservator a explicat că aderarea Ucrainei la UE ar afecta grav economia Ungariei, ar modifica structura agriculturii europene și ar transforma țara din beneficiar net în contributor net la bugetul comunitar. Orban a menționat și recentele atacuri ucrainene asupra conductei Drujba, prin care Ungaria primește petrol rusesc, subliniind că Kievul trebuie să țină cont că Ungaria furnizează cea mai mare parte a electricității pentru Ucraina. El a insistat că petrolul și gazul rusesc sunt vitale pentru menținerea unor prețuri scăzute la combustibil pentru gospodăriile ungare.