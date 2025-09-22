De la revenirea la putere în 2010, Viktor Orban a derulat o serie de campanii media de amploare, cu bugete de milioane de euro. Acestea au fost acoperite din fonduri publice, potrivit agenției AFP.

Analizele experților arată că materialele difuzate au vizat adesea criticarea opoziției și consolidarea discursului politic promovat de Orban. Printre temele recurente se regăsesc și pozițiile negative față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

Executivul de la Budapesta respinge acuzațiile și susține că inițiativele respective au rolul de a informa populația.

„Campaniile de informare sunt bazate pe fapte reale și au scopul de a sensibiliza opinia publică asupra problemelor esențiale”, a transmis guvernul.

Totuși, contestatarii acuză că aceste acțiuni nu reflectă realitatea, ci distorsionează dezbaterea publică pentru a obține avantaje electorale.

Potrivit organizatorilor, aproximativ 50.000 de persoane s-au adunat duminică în Piața Eroilor din Budapesta. Estimările oficiale privind numărul de participanți nu au fost publicate până acum.

Protestatarii au afișat pancarte și au scandat împotriva premierului, cerând oprirea campaniilor plătite din bani publici. Atmosfera a fost marcată de apeluri la transparență și solicitări pentru utilizarea responsabilă a fondurilor.

Evenimentul a adus împreună cetățeni din diverse categorii sociale, reflectând preocupările tot mai mari legate de cheltuielile guvernamentale. Participarea ridicată este considerată un semnal că neîncrederea în modul de comunicare al executivului se amplifică.

Acțiunea de duminică marchează una dintre cele mai mari manifestări împotriva lui Orbán din ultimele luni.

Guvernul intenționează să lanseze în octombrie o nouă „consultare națională”, având ca temă sistemul de impozitare. Opoziția susține că acest tip de sondaje reprezintă întrebări formulate într-o manieră care favorizează poziția guvernului.

Inițiativa vine după ce presa maghiară a relatat despre o posibilă strategie a opoziției de a majora impozitele pe venit în cazul câștigării alegerilor. Formațiunea vizată, aflată în prezent pe primul loc în sondaje, a respins ferm aceste afirmații.

O consultare similară, desfășurată la începutul anului, a vizat tema aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Potrivit săptămânalului HVG, campania de publicitate aferentă a costat aproximativ 27,7 milioane de euro. Datele publicate arată că resurse importante sunt direcționate către aceste inițiative, în detrimentul altor domenii de interes public.

Opoziția avertizează că modul în care sunt redactate întrebările influențează percepțiile și reduce credibilitatea procesului.

Mitingul de la Budapesta a fost organizat de grupul „Loupe Theatre Troupe”, care promovează interzicerea reclamelor susținute financiar de stat. Reprezentanții grupului consideră că aceste campanii distorsionează informarea și polarizează societatea.

„Publicitatea plătită de stat induce publicul în eroare, distrage atenția și incită la ură”, au transmis organizatorii protestului.

Ei cer organizarea unui referendum pentru a bloca viitoare alocări de fonduri publice către astfel de campanii. Propunerea a fost bine primită de protestatari, care au aplaudat în repetate rânduri apelurile lansate de pe scenă.

Demersul reflectă dorința unei părți a societății de a avea un control mai strict asupra cheltuielilor publice și a modului în care guvernul comunică politic.