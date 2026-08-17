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Libanul abolește pedeapsa cu moartea și devine prima țară din Orientul Mijlociu care renunță la pedeapsa capitală

Libanul abolește pedeapsa cu moartea și devine prima țară din Orientul Mijlociu care renunță la pedeapsa capitală

SURSA FOTO: Dreamstime - Liban

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Publicat de Horea Georgiana-Natalia la 17 august 2026, 17:55
Din cuprinsul articolului

Libanul face un pas istoric în domeniul drepturilor omului și elimină definitiv pedeapsa cu moartea din legislație. Decizia, ratificată de președintele Joseph Aoun, transformă țara în primul stat din Orientul Mijlociu și Africa de Nord care renunță la pedeapsa capitală.

Libanul abolește pedeapsa cu moartea. Decizie istorică pentru Orientul Mijlociu

Președintele din Liban, Joseph Aoun, a ratificat luni, 17 august, legea privind abolirea pedepsei cu moartea, adoptată săptămâna trecută de Parlamentul de la Beirut. Prin această decizie, Libanul devine prima țară din Orientul Mijlociu și Africa de Nord care elimină pedeapsa capitală din Codul penal și a 114-a țară din lume care face acest pas.

Pe 11 august, Camera Reprezentanților din Liban a aprobat proiectul de lege pentru abolirea pedepsei cu moartea. Decizia a fost luată după mai bine de două decenii în care autoritățile libaneze nu au mai efectuat nicio execuție și după instituirea, în 2004, a unui moratoriu de facto asupra aplicării pedepsei capitale.

Condamnații la moarte din Liban vor primi închisoare pe viață. Ce prevede noua lege?

Abolirea pedepsei cu moartea a fost realizată prin modificarea prevederilor legale. Potrivit noilor amendamente, infracțiunile pentru care era prevăzută pedeapsa capitală, indiferent dacă au fost comise înainte sau după intrarea în vigoare a legii, vor fi sancționate cu închisoarea pe viață. Astfel, instanțele libaneze nu mai pot pronunța condamnări la moarte.

La sfârșitul lunii ianuarie 2026, în închisorile din Liban se aflau 85 de persoane condamnate la moarte. Noua legislație schimbă regimul juridic aplicabil acestor condamnări, înlocuind pedeapsa capitală cu detenția pe viață.

Decizia Guvernului de la Beirut vine după o campanie îndelungată desfășurată de organizațiile pentru drepturile omului, care au cerut în mod repetat eliminarea pedepsei capitale din legislația libaneză.

Până la adoptarea noii legi, pedeapsa cu moartea era prevăzută în Codul penal libanez pentru mai multe infracțiuni grave, printre care omorul cu premeditare și trădarea. Pedeapsa putea fi aplicată și în anumite cazuri de colaborare cu Israelul, atunci când se dovedea că faptele respective au provocat decese.

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Publicat în: Știri de ultimă oră

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Despre autor
Horea Georgiana-Natalia

Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.

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