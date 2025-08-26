Administrația condusă de Donald Trump poate solicita aplicarea pedepsei capitale doar în cazurile instrumentate la nivel federal, însă liderul republican are în vedere și modificarea legislației locale pentru a extinde această măsură.

Washington D.C., un fief tradițional al democraților, nu este parte a niciunui stat, iar organizarea sa administrativă este supravegheată de Congres.

„Dacă cineva ucide pe cineva în capitală, Washington D.C., vom cere pedeapsa cu moartea. Este foarte descurajator”, a declarat preşedintele Donald Trump cu prilejul unui consiliu de miniştri la Casa Albă, spunând că nu are de ales, conform AFP.

În trecut, după asasinarea unui asistent parlamentar în 1992, Congresul a impus organizarea unui referendum privind reintroducerea pedepsei capitale. La momentul respectiv, două treimi dintre locuitori au respins această variantă.

După revenirea la Casa Albă în ianuarie, Trump a semnat deja un ordin executiv prin care a dispus extinderea cazurilor în care pedeapsa capitală poate fi aplicată, limitându-se la „crimele cele mai odioase”. Totodată, le-a cerut procurorilor federali să folosească mai des această formă de pedeapsă în rechizitorii.

Noua inițiativă face parte dintr-o campanie amplă prin care Trump încearcă să impună un control mai strict asupra ordinii publice din capitală, care este afectată de violența unor bande.

În acest sens, a dispus desfășurarea Gărzii Naționale pe străzile Washingtonului, unii militari fiind înarmați. În plus, l-a mandatat pe ministrul apărării, Pete Hegseth, să creeze o unitate specială în cadrul Gărzii Naționale, cu responsabilitatea directă de a asigura securitatea în capitală. Planul său mai include și angajarea unui număr suplimentar de polițiști și procurori.

Amintim că președintele american și-a exprimat anterior intenția de a desfășura Garda Națională în marile orașe Chicago și New York, în cadrul unei strategii mai ample de combatere a criminalității.

Măsura a venit în continuarea deciziilor anterioare de a trimite trupe în Washington D.C. și Los Angeles, două orașe mari aflate, la fel ca și cele nou vizate, sub administrații democrate. Liderii locali din aceste orașe s-au declarat împotriva intervenției, susținând că acțiunea ar fi un așa-zis act de autoritarism.

Totuși, liderul de la Casa Albă a subliniat că aceste acțiuni sunt necesare pentru a „restabili ordinea” și pentru a reduce nivelul de criminalitate din marile centre urbane, considerate nesigure.