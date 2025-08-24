Președintele american Donald Trump și-a exprimat intenția de a desfășura Garda Națională în marile orașe Chicago și New York, în cadrul unei strategii mai ample de combatere a criminalității. Măsura vine în continuarea deciziilor anterioare de a trimite trupe în Washington D.C. și Los Angeles — două orașe mari aflate, la fel ca și cele nou vizate, sub administrații democrate. Liderii locali din aceste orașe s-au declarat împotriva intervenției, considerând acțiunea un act de autoritarism și o încălcare a autonomiei guvernelor locale.

La Washington D.C., Trump a ordonat trimiterea a aproximativ 2.000 de membri ai Gărzii Naționale, într-un moment în care orașul era deja într-o stare tensionată. Capitala americană este condusă de oficiali democrați, care s-au opus vehement deciziei, acuzând președintele că acționează fără consultare și în mod unilateral. Conform unui raport publicat de BBC, Trump a susținut că aceste acțiuni sunt necesare pentru a „restabili ordinea” și pentru a reduce nivelul de criminalitate din marile centre urbane, pe care le consideră nesigure.

Vineri, președintele a anunțat că aceeași strategie urmează să fie aplicată și în Chicago și New York, două orașe importante atât din punct de vedere economic, cât și simbolic, ambele administrate de democrați. Intenția sa a stârnit reacții puternice și critici aspre din partea autorităților locale.

Primarul orașului Chicago, Brandon Johnson, a reacționat imediat după declarațiile lui Trump. Acesta a declarat că nu a primit nicio informare oficială din partea administrației federale referitor la o eventuală desfășurare a Gărzii Naționale în oraș. Johnson a exprimat îngrijorări serioase, spunând că are „îngrijorări serioase” cu privire la orice desfășurare de trupe, calificând abordarea președintelui drept „necoordonată, nejustificată și nefondată”. Mai mult, el a avertizat că o astfel de măsură „desfășurarea ilegală” ar putea „inflama tensiunile dintre locuitori și forțele de ordine” și ar putea amenința progresul înregistrat de oraș în reducerea criminalității.

Criticile nu s-au oprit aici. JB Pritzker, guvernatorul statului Illinois, din care face parte orașul Chicago, a denunțat la rândul său intențiile administrației Trump. Guvernatorul, membru al Partidului Democrat, a afirmat că planul lui Trump de a trimite trupe federale în oraș nu este justificat și reprezintă un periculos „abuz de putere”. El a subliniat că nu există nicio urgență sau criză reală care să justifice o astfel de intervenție, afirmând într-un comunicat de presă că președintele SUA „încearcă să fabrice o criză”.

Această opinie este împărtășită și de o mare parte a cetățenilor din orașele deja afectate de prezența trupelor federale. Spre exemplu, un sondaj realizat recent în Washington D.C. indică faptul că majoritatea populației se opune ferm măsurii. Potrivit datelor, 80% dintre respondenți nu susțin ideea ca Garda Națională să preia controlul în capitală, inclusiv asupra Departamentului de Poliție Metropolitană, o instituție-cheie în menținerea ordinii publice.

Chiar dacă reprezentanții administrației Trump continuă să susțină că nivelul criminalității este „scăpat de sub control” în aceste orașe și că intervenția federală este necesară pentru a garanta siguranța cetățenilor, opozanții susțin că acest tip de intervenție încalcă principiile fundamentale ale federalismului american. Mulți analiști politici consideră că președintele folosește problema securității urbane ca pe un instrument politic, în special în contextul electoral, pentru a atrage sprijinul alegătorilor conservatori, care susțin o politică de ordine publică fermă.

Pe măsură ce tensiunile cresc între administrația federală și autoritățile locale din marile orașe americane, această dezbatere reflectă o polarizare profundă în societatea americană.

În timp ce Casa Albă pledează pentru o politică de „lege și ordine”, adversarii politici ai președintelui vorbesc despre respectarea drepturilor civile, autonomia locală și necesitatea unor soluții mai nuanțate pentru problemele sociale complexe cu care se confruntă comunitățile urbane.