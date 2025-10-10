În deschiderea Congresului, o delegație formată din reprezentanți ai CECCAR – Elena Ecaterina Chivu, președinte al Consiliului superior al CECCAR, și Robert Șova, vicepreședinte al Consiliului superior –, ai organismelor profesionale internaționale de profil – Lee White, CEO al International Federation of Accountants (IFAC), Philippe Arraou, președinte al European Tax Adviser Federation (ETAF), Eelco van der Enden, CEO al Accountancy Europe, – ai organismelor profesionale partenere – John Graham, copreședinte AICPA&CIMA –, a fost primită de președintele Senatului, Mircea Abrudean, de vicepreședintele Camerei Deputaților, Natalia Intotero, și de ministrul finanțelor, Alexandru Nazare. Dialogul a vizat cooperarea interinstituțională, adaptarea la bune practici internaționale a profesiei din România și valorificarea expertizei globale și naționale a profesiei contabile în sprijinul unei economii sustenabile.

Lucrările au fost deschise de Elena-Ecaterina Chivu, președintele Consiliului superior al CECCAR, care a subliniat că profesia contabilă trece printr-o redefinire profundă, în care expertiza umană și inteligența artificială formează un parteneriat esențial pentru transparență, etică și guvernanță economică.

Evenimentul a reunit invitați de marcă: conducerea Senatului și Camerei Deputaților, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Justiției, Uniunii Profesiilor Liberale din România (UPLR), Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Curții de Conturi a României, Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), precum și lideri ai celor mai importante organisme profesionale internaționale: IFAC, Accountancy Europe, ETAF, AICPA & CIMA, ICAI.

Congresul a fost structurat în jurul celor trei direcții esențiale ale profesiei contabile în era AI.

Business Advice – În parteneriat cu Accountancy Europe, primul panel a abordat provocările și oportunitățile pentru firmele mici și mijlocii (SMPs) în integrarea AI. Automatizarea amplifică, nu înlocuiește rolul expertului contabil, care devine consilier strategic și orchestrator al deciziei inteligente bazate pe date.

Business Compliance – Panelul dedicat fiscalității, realizat cu sprijinul ETAF, a analizat modul în care AI și tehnologiile emergente (ex. SAF-T) pot reduce povara administrativă și pot transforma conformarea fiscală într-un instrument predictiv și transparent. Profesionistul contabil devine un garant al legalității digitale.

Business Security – Ultimul panel a evidențiat rolul profesionistului contabil în prevenirea și detectarea fraudei prin analiza integrată a datelor și colaborarea cu instituțiile de aplicare a legii. Forensic accounting devine o direcție strategică în noul ecosistem digital.

Dezbaterile au reliefat o concluzie comună: inteligența artificială nu înlocuiește profesia contabilă, ci o extinde, îi redefinește valoarea adăugată. Profesionistul contabil devine un actor-cheie în luarea deciziilor, în analiza riscurilor și în construirea unui ecosistem economic bazat pe încredere, responsabilitate și inovație.

Evenimentul a reconfirmat rolul CECCAR ca partener strategic în transformarea digitală și ca promotor al unei profesii contabile conectate la realitățile locale și la tendințele globale.

Viitorul profesiei contabile se scrie astăzi – în limbajul datelor, al algoritmilor și al leadershipului etic.