Cartel Alfa avertizează că, fără o intervenție rapidă, întregul sistem riscă blocaje majore și solicită organizarea de urgență a unei întâlniri între Administrația Prezidențială și reprezentanții Federației Naționale Sindicale de Asistență Socială și Protecția Copilului „Pro.Asist”. Scopul întâlnirii este identificarea unor măsuri concrete care să asigure plata salariilor restante, stabilitatea serviciilor sociale și respectarea drepturilor lucrătorilor și beneficiarilor.

”Considerăm că intervenţia dumneavoastră este esenţială pentru restabilirea echilibrului social şi a responsabilităţii instituţionale, în spiritul solidarităţii şi al protejării demnităţii umane.„, îi transmit esindicaliștii reşedintelui.

Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA” și-a exprimat sprijinul față de Federația Națională Sindicală din Asistență Socială și Protecția Copilului „PRO.ASIST”, afiliată la confederație, care a atras în repetate rânduri atenția asupra crizei profunde din sistemul de asistență socială și protecția persoanelor cu dizabilități. Organizația sindicală avertizează că, în contextul unei crize morale și sociale majore, domeniul asistenței sociale din România riscă să ajungă în pragul colapsului din cauza inacțiunii, a lipsei de interes și a deciziilor politice iresponsabile.

Sindicaliștii atrag atenția că subfinanțarea Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, a Serviciilor Publice de Asistență Socială și a Unităților Administrativ-Teritoriale a dus la imposibilitatea plății salariilor pentru mii de angajați care oferă zilnic îngrijire copiilor, persoanelor cu dizabilități grave, vârstnicilor și persoanelor fără adăpost. Aceștia subliniază că restanțele salariale acumulate de peste trei luni în cadrul direcțiilor DGASPC Maramureș și DGASPC Vâlcea sunt extrem de îngrijorătoare și reflectă o situație critică în sistem.

”Ele afectează direct asistenţii personali şi personalul de specialitate. Consecinţele pot fi grave, beneficiarii serviciilor sociale, copii şi tineri care au nevoie de protecţie, persoane adulte cu dizabilităţi, vârstnici şi persoane fără adăpost, vor fi şi ei afectaţi. Nesoluţionarea imediată a situaţiei riscă să genereze deficienţe grave în furnizarea serviciilor de îngrijire, cu efecte ireversibile asupra celor mai vulnerabile categorii ale populaţiei”, spun reprezentanţii sindicatului.

Sindicaliștii susțin că România nu își mai poate permite să piardă niciun copil, nicio persoană cu dizabilități sau vreun angajat dedicat din sistemul public de asistență socială din cauza indiferenței sau a lipsei de responsabilitate a autorităților guvernamentale.