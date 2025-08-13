Pilonul II de pensii este în centrul unei dispute aprinse după ce Cartel ALFA a atras atenția că acesta ar putea aduce pierderi semnificative viitorilor pensionari. Într-o scrisoare deschisă, confederația sindicală acuză guvernanții că nu au respectat obligațiile asumate în 2004, lăsând sistemul incomplet și lipsit de garanții esențiale pentru contribuabili.

Potrivit documentului, între 2006 și 2009, autoritățile au introdus contribuția obligatorie a salariaților și au stabilit atribuțiile administratorilor privați ai fondurilor, dar au omis să reglementeze modalitatea concretă prin care banii vor fi plătiți la pensie.

„Orice decizie luată fără a cunoaște faptele este o greșeală; în cazul Pilonului II, această greșeală durează de 16 ani! Realitatea este că, între 2006 și 2009, guvernanții și parlamentarii de atunci au abandonat obligația asumată prin Legea nr. 411/2004. Au instituit contribuția obligatorie a salariaților și au reglementat îndatoririle administratorilor privați care colectau banii, dar au omis (voit sau nu) să reglementeze esențialul: cum vor primi oamenii acești bani la pensie. Legea era clară”, avertizează Biroul executiv al CNS Cartel ALFA.

Organizația subliniază că Pilonul II nu a fost creat pentru speculații financiare, ci pentru a completa pensia publică, asigurând o protecție reală la bătrânețe. Mecanismul de plată trebuia stabilit printr-o lege specială până la 1 iulie 2009, însă acest termen a fost depășit cu mult, iar lacunele legislative au rămas nerezolvate.

Cartel ALFA acuză că tăcerea autorităților a dus la o erodare a încrederii publice în Pilonul II.

„De atunci au trecut 16 ani. Șaisprezece ani în care s-a așternut uitarea, nu doar peste cetățeni, ci și, mai grav, peste cei care iau decizii. S-a pierdut din vedere că Pilonul II nu este un cont de economii pe termen lung, ci o parte dintr-un scut social gândit să protejeze bătrânețea lucrătorilor, alături de pensia publică. Această tăcere legislativă prelungită a lăsat milioane de contribuabili captivi într-un sistem incomplet, lipsit de claritate și garanții, dar alimentat lunar din veniturile lor”, se arată în scrisoare.

Sindicaliștii susțin că această lipsă de acțiune a transformat fondurile din Pilonul II în simple instrumente de investiții, percepute de mulți contribuabili ca bani la care ar trebui să aibă acces imediat și integral.

Proiectul de lege aflat acum în dezbatere ar urma să completeze cadrul legislativ început în 2004, dar o face cu o întârziere considerabilă și fără să ofere garanții suficiente.

Potrivit confederației, această întârziere nu reprezintă doar o neglijență, ci rezultatul unei „lipse cronice de decizie și de responsabilitate” din partea clasei politice, indiferent de apartenența sa.

„Această întârziere nu este o simplă neglijență administrativă, ci este rezultatul unei lipse cronice de decizie și de responsabilitate din partea factorului politic, indiferent de “culoarea” sa. Prin tărăgănarea deliberată sau prin indiferență, s-a ajuns în punctul în care milioane de cetățeni privesc conturile din Pilonul II nu ca pe o plasă de siguranță la bătrânețe, ci ca pe niște fonduri de investiții la care ar trebui să poată avea acces imediat și integral”, se argumentează în document.

Cartel ALFA avertizează că propunerea legislativă nu asigură că pensia lunară plătită eșalonat va acoperi pierderea din pensia publică generată de contribuția la Pilonul II.

„Când scopul real al Pilonului II (acela de a fi un pilon de protecție socială) nu a fost explicat și consolidat legislativ, iar încrederea publică a fost erodată, este firesc ca mulți deponenți să dorească acces imediat la banii lor. Iar dacă privim concret textul propunerii legislative, vedem problema centrală: nu există nicio garanție că pensia lunară, plătită eșalonat, va acoperi măcar pierderea din pensia publică pe care o suportă salariații prin contribuția la Pilonul II. De fapt, ce se garantează? Doar sumele depuse, nimic mai mult! Nicio actualizare cu inflația! Niciun randament minim! Aceeași lipsă de protecție se manifestă și în perioada de acumulare, fapt pentru care, încă de la introducerea pilonului II, obligatoriu, CNS Cartel ALFA a cerut în repetate rânduri introducerea prin lege a unui randament minim de administrare, solicitare ignorată sistematic timp de 16 ani”, se subliniază în document.

Singura garanție actuală este returnarea sumelor depuse, fără actualizare cu inflația și fără randament minim. Aceeași lipsă de protecție este vizibilă și în perioada de acumulare, ceea ce a determinat confederația să solicite de-a lungul anilor introducerea unui randament minim garantat.

Solicitarea a fost ignorată constant în ultimii 16 ani, iar sindicaliștii consideră acest fapt o vulnerabilitate majoră pentru milioanele de salariați obligați să contribuie la acest pilon.

Conform calculelor Cartel ALFA, cei care au contribuit la Pilonul II ar putea primi, în primii zece ani de plată, o pensie cu 4–5% mai mică decât dacă ar fi rămas integral în Pilonul I. După acest interval, diferența ar putea crește semnificativ, ajungând la aproximativ 25% mai puțin.

„Pilonul II nu a fost gândit ca un experiment financiar și nici ca un vehicul de profit pentru administratori. Fondurile acumulate aici au fost create cu un scop precis și exclusiv: reducerea riscurilor demografice ale unui sistem de pensii bazat pe solidaritatea între generații (Pilonul I) și asigurarea, la momentul retragerii din activitate, a unui venit suplimentar care să garanteze un trai decent. Acesta este fundamentul pentru care milioane de salariați au fost obligați să contribuie, iar acesta trebuie să fie punctul de plecare al oricărei discuții serioase despre viitorul sistemului. În acest context, trebuie să privim realitatea în față: astăzi, un pensionar beneficiază, în medie, de 14–16 ani de pensie. Conform calculelor bazate pe actuala propunere legislativă, cei care au contribuit la Pilonul II vor primi, în primii 10 ani de plată, o pensie mai mică cu aproximativ 4–5% față de situația în care ar fi contribuit integral la Pilonul I, iar după acest prag, diferența devine dramatică: pensia în plată va fi cu circa 25% mai mică!”, avertizează confederația.

Fondurile ar trebui să reducă riscurile demografice și să ofere un venit suplimentar la retragerea din activitate, însă actualul cadru nu garantează acest obiectiv.

Statistic, un pensionar beneficiază, în medie, de 14–16 ani de pensie. În aceste condiții, pierderile estimate ar putea afecta semnificativ nivelul de trai al celor care ies din câmpul muncii.

Cartel ALFA solicită amendarea proiectului de lege într-un proces transparent, cu participarea reală a reprezentanților beneficiarilor.

„Orice abatere de la această misiune trădează încrederea milioanelor de contribuabili! CNS Cartel ALFA cere, fără echivoc, amendarea proiectului de lege printr-un proces transparent, cu participarea reală a reprezentanților beneficiarilor. Este timpul ca vocea celor care contribuie lună de lună să fie auzită și respectată! Susținem cu fermitate introducerea unui randament minim garantat, măsură esențială atât pentru protejarea veniturilor viitorilor pensionari, cât și pentru a obliga administratorii privați să își asume răspunderea deplină în gestionarea fondurilor. Un sistem de pensii complementar nu poate funcționa pe baza hazardului și a profitului unilateral; el trebuie să funcționeze pe baza siguranței, transparenței și încrederi”, transmite organizația.

Confederația cere introducerea unui randament minim garantat, considerat esențial pentru protejarea veniturilor viitorilor pensionari și pentru responsabilizarea administratorilor privați.

Potrivit sindicaliștilor, un sistem complementar de pensii nu poate funcționa pe baza hazardului, ci pe principii de siguranță, transparență și încredere.

„Nu mai este loc pentru amânări, jumătăți de măsură sau promisiuni vagi! Alegerea vă aparține: să fiți liderii care au reparat sistemul sau cei care au lăsat nedreptatea să continue!”, se precizează în mesajul adresat direct decidenților politici.

În aceeași zi, Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) a cerut Guvernului retragerea de urgență a unui proiect de act normativ al Ministerului Dezvoltării, care prevede eliminarea a 40.000 de posturi din administrația locală. Organizația solicită deschiderea unui dialog real cu reprezentanții salariaților din acest sector.

Între timp, Ilie Bolojan are programate discuții cu reprezentanții instituțiilor guvernamentale pe tema reorganizării unor autorități și instituții publice, într-un context tensionat între sindicate și Executiv.