Boala Alzheimer apare atunci când anumite proteine, numite beta-amiloid și Tau, se acumulează în creier, ducând la inflamație, leziuni ale celulelor creierului și o scădere a abilităților mentale.

În timp ce noile tratamente care vizează aceste proteine ​​oferă un licăr de speranță, boala Alzheimer este complexă și necesită o varietate de abordări pentru a încetini sau preveni efectele acesteia, scrie eatingwell.

O abordare care s-a dovedit foarte benefică este activitatea fizică, in mod special exercițiile. Dovezile sugerează că activitatea fizică poate proteja creierul prin îmbunătățirea modului în care se adaptează, reducând inflamația și îmbunătățind fluxul sanguin – chiar dacă faci un singur exercițiu în fiecare zi. Unele studii pe animale arată chiar că exercițiul poate scădea proteinele dăunătoare din creier, deși rezultatele la oameni sunt mai puțin clare.

Acum cercetătorii au explorat modul în care activitatea fizică și anumiți markeri din sânge, cunoscuți sub numele de biomarkeri de plasmă, relaționează cu memoria și abilitățile de gândire. Aceste rezultate au fost publicate în JAMA Network Open.

Acest studiu a examinat deficiența cognitivă ușoară și boala Alzheimer folosind metode avansate în 25 de centre din Coreea de Sud. Participanții au fost selectați cu atenție, cu peste 1.100 de persoane care au finalizat evaluări precum teste de memorie, analize de sânge și scanări ale creierului. Studiul a urmat ghiduri etice stricte și a exclus indivizii cu probleme de sănătate care ar putea interfera cu rezultatele. Activitatea fizică a fost măsurată prin auto-raportare sau aportul îngrijitorului, iar probele de sânge au fost analizate pentru biomarkeri specifici legați de sănătatea creierului.

Cercetătorii au luat în considerare variabile precum vârsta, sexul și condițiile de sănătate, cu ajustări suplimentare pentru a lua în considerare beta-amiloid, un factor cunoscut care afectează biomarkerii și cogniția. Analiza statistică a fost efectuată cu ajutorul unui software specializat.

Acest studiu a analizat modul în care activitatea fizică se leagă de sănătatea creierului, proteinele specifice din sânge și abilitățile de gândire. Cercetătorii au descoperit trei lucruri principale. În primul rând, oamenii care erau mai activi fizic aveau niveluri mai scăzute ale două proteine ​​dăunătoare creierului (NfL și ptau217), care sunt legate de boala Alzheimer, și au avut rezultate mai bune la testele de memorie și gândire.

În al doilea rând, aceste beneficii au fost vizibile în special la persoanele în vârstă și la cei care prezentau deja unele semne de probleme cognitive. În al treilea rând, activitatea fizică poate îmbunătăți în mod direct sănătatea creierului și gândirea sau poate funcționa indirect prin încetinirea schimbărilor din creier legate de Alzheimer.

Deși studiul sugerează că exercițiile fizice ar putea ajuta la protejarea împotriva îmbătrânirii creierului și a bolilor precum Alzheimer, oamenii de știință spune că e nevoie de mai multe cercetări pentru a înțelege pe deplin modul în care activitatea fizică influențează creierul.

Acest studiu are multe puncte forte. Cel mai important este că a folosit biomarkeri de plasmă, pentru a măsura rezultatele, care ar putea fi utili în tratamentele viitoare.