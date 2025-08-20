Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reamintește rentierilor agricoli că 1 septembrie 2025 este termenul-limită până la care aceștia, personal sau prin reprezentanți legali, pot solicita viza anuală pentru renta viageră agricolă aferentă anului 2024. Deoarece 31 august cade într-o zi nelucrătoare, termenul a fost prorogat pentru prima zi lucrătoare.

Renta viageră agricolă are o valoare de 100 de euro pe hectar, pe an, iar plata se efectuează într-o singură tranșă, până la 30 noiembrie 2025, prin mandat poștal sau virament bancar.

Privind lucid, renta viageră agricolă e mai degrabă un mecanism de tranziție, nu o politică de dezvoltare. E un fel de „pensie de pământ”, care recompensează cedarea terenurilor către cei care încă mai produc.

Problema e alta: această schemă, introdusă acum două decenii, a devenit un labirint birocratic. Carnete, procuri, certificate medicale, viză anuală, termene-limită, confirmări telefonice… Toate acestea pentru o plată unică, de 100 de euro pe hectar. În loc să fie un instrument simplu și predictibil, sistemul pare conceput să testeze răbdarea și reziliența celor mai vulnerabili cetățeni.

Întrebarea critică este: câtă energie consumăm, ca societate, pentru a administra acest mecanism? Și, mai ales, ce semnal dăm noilor generații de fermieri, care privesc cu neîncredere către o administrație greoaie?

Rentierii pot solicita viza anuală:

direct la Centrele Județene APIA, prin prezență fizică;

prin e-mail, cu transmiterea documentelor necesare către centrul unde se află dosarul rentierului;

prin poștă sau curier.

În cazul depunerii online, beneficiarii trebuie să contacteze telefonic funcționarii APIA pentru confirmarea acordării vizei. Lista cu „codurile de rentier și județul de vizare” este disponibilă pe site-ul oficial al instituției: apia.org.ro.

Pentru vizarea carnetului de rentier, solicitanții trebuie să prezinte:

carnetul de rentier agricol;

actul de identitate;

documentele medicale relevante pentru pensionarii pe caz de boală;

procură notarială/curatelă/hotărâre judecătorească pentru reprezentanții legali;

contractele de arendă încheiate conform legislației;

extras de cont bancar (opțional);

declarația anuală conform modelului din legislația în vigoare.

În cazul decesului rentierului, moștenitorii pot încasa renta datorată până la data decesului, dacă depun până la 15 octombrie 2025 cererea de moștenitor, însoțită de:

carnetul de rentier al defunctului (original);

certificat de deces;

documente care atestă calitatea de moștenitor;

act de identitate al moștenitorului;

împuternicire/declarație notarială privind acordul celorlalți moștenitori;

extras de cont.

Cererea se depune personal la centrele județene APIA sau poate fi transmisă prin poștă/curier.

Datele de contact ale centrelor teritoriale APIA sunt disponibile pe site-ul instituției: apia.org.ro/centre-judetene.