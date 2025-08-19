Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis public că în ultimele zile circulă numeroase dezinformări legate de golirea lacului Vidraru. Printre teoriile care s-au viralizat în mediul online se numără presupusa căutare de aur de către francezi sau existența unor sate ascunse pe fundul lacului. Potrivit oficialului, aceste afirmații sunt complet false și nu au nicio bază reală.

În realitate, golirea lacului este o acțiune controlată, legală și avizată, care are ca scop lucrări de întreținere și modernizare a barajului. Este pentru prima oară, după aproape șase decenii, când se intervine în acest mod asupra infrastructurii. Scopul este de a-i prelungi funcționarea cu cel puțin încă 40 de ani.

„Zilele acestea circulă în social media tot felul de povești: că francezii ar fi secat lacul ca să scoată aur, că ar exista sate „dispărute” pe fundul apei. Nimic mai fals. Adevărul este simplu: lacul Vidraru este golit controlat pentru prima dată după aproape 60 de ani, pentru lucrări de întreținere și modernizare care îi vor asigura funcționarea pentru încă 40 de ani! Totul este legal, avizat și absolut necesar pentru siguranța viitoare a barajului. „Aurul” pe care îl scoatem noi de aici nu se măsoară deci în kilograme, ci în siguranță, independență energetică și mândria de a păstra vie o lucrare monumentală ridicată prin efortul și priceperea românilor”, a transmis ministrul.

Lucrările fac parte dintr-un contract de retehnologizare în valoare de peste 188 de milioane de euro. Golirea controlată a lacului a început la 1 august 2025 și este programată să se încheie în primăvara anului viitor. Reumplerea completă a lacului este estimată pentru toamna anului 2026.

Ministrul Bogdan Ivan a subliniat că „aurul” real extras din această intervenție nu este metal prețios, ci rezultatul unui efort dedicat siguranței populației, independenței energetice și conservării unei lucrări majore din istoria ingineriei românești.

Pe măsură ce nivelul apei a scăzut, au devenit vizibile ziduri și ruine care au stârnit imaginația publicului. Ministrul Energiei a explicat că aceste structuri nu sunt „mistere ascunse”, ci vechile locuințe și construcții tehnice utilizate în anii ’60 la ridicarea barajului. Acestea fac parte din istoria proiectului și nu sunt dovezi ale unor așezări dispărute sau enigme nerezolvate.