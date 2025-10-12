Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, a atras atenția asupra unei situații care persistă de ani de zile în administrația Capitalei. În prezent, Compania Municipală de Parking nu poate aplica efectiv sancțiuni pentru parcările ilegale din București, din cauza lipsei accesului la baza de date cu proprietarii autovehiculelor.

Potrivit edilului, Primăria Capitalei se află într-un proces cu Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne încă din urmă cu patru ani. Miza litigiului este obținerea datelor necesare pentru identificarea șoferilor care încalcă regulile de parcare.

„Parcarea ar trebui plătită, iar aceste amenzi, ca să ajungă în conturile Primăriei Capitalei, trebuie schimbată legea. (…) Ele astăzi sunt note de constatare, la fel ca la STB, și, atâta timp cât nu găsești proprietarul la fața locului, nu ai cum să iei nota de constatare. Singura soluție este să trimiți prin poștă să ceri la DGPCI, la Ministerul Afacerilor Interne, pentru a-ți furniza baza de date cu cine deține autovehiculul respectiv. Suntem în proces cu DGPCI de 4 ani de zile pentru că a refuzat să ne punem la dispoziție baza de date”, a declarat Stelian Bujduveanu la Digi24.

Oficialul a subliniat că, din punct de vedere procedural, sancțiunile pot fi aplicate doar persoanei care a comis abaterea, nu vehiculului în sine. Acest lucru complică întregul proces administrativ și prelungește termenele de soluționare.

Un alt aspect problematic, potrivit edilului, este faptul că amenzile pentru parcare ilegală nu sunt direcționate către bugetul Primăriei Capitalei. Lipsa cadrului legal clar face ca autoritatea locală să nu poată colecta aceste sume, chiar dacă încălcările sunt constatate pe domeniul public al orașului.

„Procedural, nu poți da o amendă pentru un autovehicul. Vorbim de a sancționa cel care a greșit. Nu mașina. Și atunci îți vine acasă plicul și te întreabă. «Cine a condus la data de, încălcând Codul Rutier?» Ca cetățean, răspunzi într-un termen rezonabil. Gândiți-vă ce cost este pentru administrația acest plimbat. Și ajungi să spui – «am condus eu» sau soția, cine era pe mașină. Apoi emite încă un plic Poliția Română sau Poliția Locală. «Pentru că ne-ați spus cine a încălcat legislația, sunteți sancționat» cu amenda respectivă”, a explicat edilul.

Această procedură anevoioasă, în opinia sa, transformă aplicarea sancțiunilor într-un proces birocratic complicat și ineficient. Bujduveanu a mai menționat că Poliția Română și Poliția Locală nu dispun, în prezent, de capacitatea tehnică necesară pentru a acorda acces la baza de date națională, deși acest lucru ar permite sancționarea mai rapidă a contravenienților.

În lipsa unei soluții legislative, Compania Municipală de Parking a emis doar „note de constatare” pentru vehiculele găsite în parcare ilegală. Aceste documente nu pot fi transformate direct în amenzi fără identificarea proprietarului, ceea ce le face, practic, neexecutabile.

Conform unei evaluări interne, în ultimii cinci ani au fost întocmite note de constatare în valoare totală de aproximativ 700.000 de lei. Această sumă ar urma să fie recuperată abia după ce Primăria Capitalei va primi accesul solicitat la baza de date a DGPCI.

Bujduveanu a insistat asupra caracterului absurd al situației, afirmând că este ilogic ca autoritatea locală responsabilă de ordinea publică în trafic să nu poată identifica persoanele care încalcă regulile.

„Acum, poliția Română și Locală nu au capacitatea să ne dea acces la baza de date. Noi am acționat în instanță. E aberant când spui că Primăria Capitalei cede dreptul să vadă cine a condus mașina în București să vezi cine a încălcat legislația și să nu poți să o faci”, a afirmat acesta.

Reprezentanții municipalității speră că procesul aflat pe rol va fi soluționat în favoarea Primăriei, ceea ce ar permite aplicarea corectă a sancțiunilor și o mai bună gestionare a parcărilor din oraș.

Cazul Bucureștiului scoate în evidență o problemă mai amplă privind cooperarea între instituțiile publice. Fără un mecanism de partajare a datelor între administrațiile locale și Ministerul Afacerilor Interne, aplicarea legilor privind parcarea rămâne dificilă în marile orașe.

Deși autoritățile locale au responsabilitatea de a gestiona domeniul public și parcările, lipsa accesului la informațiile despre deținătorii de vehicule limitează capacitatea lor de a acționa eficient. Situația ridică și întrebări legate de confidențialitatea datelor și de modul în care acestea pot fi utilizate de administrațiile publice, în condițiile respectării legislației privind protecția datelor personale.

Bujduveanu a menționat că schimbarea legii este singura soluție pe termen lung pentru a asigura o colaborare eficientă între instituțiile statului și pentru a permite primăriilor să aplice sancțiuni directe, fără etape suplimentare.