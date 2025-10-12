În Spania, Direcția Generală de Circulație (DGT) a introdus un semn rutier nou, care a început deja să apară pe drumurile principale și în apropierea marilor orașe. Indicatorul are formă triunghiulară, cu fundal alb și margini roșii, iar în interior sunt desenate două mașini și două săgeți încrucișate.

Potrivit autorităților spaniole, acest semn avertizează șoferii asupra unui „pericol din cauza proximității unei secțiuni dintr-o intersecție și a unei bifurcații unde vehiculele schimbă benzile, traversând căile și crescând astfel riscul de coliziuni”.

Semnul este amplasat înaintea zonelor unde străzile se unesc sau se separă, indicând o distanță de până la 1.500 de metri până la sectorul periculos. Scopul este de a avertiza conducătorii auto să reducă viteza și să sporească atenția atunci când se apropie de aceste porțiuni de drum.

În cazul în care șoferii nu respectă indicațiile semnului și provoacă un incident rutier, amenzile pot ajunge la 100 de euro. Deși suma poate părea modestă, autoritățile spaniole mizează pe caracterul preventiv al măsurii, pentru a reduce numărul accidentelor în zonele cu trafic intens și manevre complexe.

Specialiștii în siguranță rutieră au explicat că astfel de semne sunt tot mai necesare, în contextul creșterii volumului de trafic și al numărului mare de șoferi străini care conduc în Spania, mai ales pe autostrăzile ce leagă zonele turistice.

În Germania, un alt semn de circulație le ridică probleme șoferilor, mai ales celor care nu sunt familiarizați cu regulile locale. Indicatorul, prezent pe străzile publice de aproximativ trei ani, este de culoare alb-negru și reprezintă o mașină tăiată, în colțurile căreia apar patru pictograme ce simbolizează persoane. Acest semn marchează locuri de parcare rezervate exclusiv vehiculelor utilizate pentru servicii de tip ride-sharing.

Regula este strictă: doar mașinile înregistrate în aceste platforme pot opri sau staționa în astfel de zone. Orice alt vehicul parcat acolo riscă sancțiuni considerabile. Autoritățile germane au atras atenția că amenzile pot fi aplicate imediat, iar în unele cazuri mașinile pot fi ridicate dacă încalcă prevederile.

Reprezentanții poliției rutiere din Germania subliniază că aceste măsuri au fost introduse pentru a facilita mobilitatea urbană și pentru a susține alternativele de transport partajat, considerate mai prietenoase cu mediul. Totodată, oficialii le reamintesc conducătorilor auto că necunoașterea semnelor nu îi scutește de răspundere, iar respectarea regulilor este esențială pentru siguranța și fluența traficului.

Noile semne de circulație introduse în Spania și Germania fac parte dintr-un efort mai amplu al autorităților europene de a moderniza infrastructura rutieră și de a reduce numărul accidentelor. Adaptarea la aceste reguli este importantă pentru toți conducătorii auto, în special pentru cei care circulă frecvent între țări.

Experții subliniază că informarea și educația rutieră trebuie să însoțească aceste schimbări, pentru a evita confuziile și sancțiunile. Pentru șoferii români care pleacă în străinătate, cunoașterea acestor semne poate face diferența între o călătorie sigură și o situație costisitoare.