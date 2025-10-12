Sunt permise doar pneurile marcate cu inscripțiile „M+S”, „MS” sau „M&S”, iar folosirea altor modele neomologate constituie contravenție și poate fi sancționată cu amendă și reținerea certificatului de înmatriculare.

Legislația rutieră obligă șoferii să monteze anvelope de iarnă ori de câte ori circulă pe drumuri acoperite de zăpadă, gheață sau polei, indiferent de perioada anului. Anvelopele trebuie să fie omologate conform Directivei 92/23/CE și Regulamentelor nr. 30 și nr. 54 CEE-ONU, fiind acceptate doar cele cu simbolurile „M+S”, „M.S.”, „MS” sau „M&S”. Pneurile all-season, chiar dacă prezintă un profil similar, nu sunt considerate omologate pentru iarnă în România și nu sunt recomandate pentru temperaturi sub 7-8 grade Celsius.

„Prin Ordonanţa Guvernului nr. 5/2011 a fost modificată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, introducându-se obligativitatea dotării cu anvelope de iarnă, care au fost definite la art. 6, punctul 6^1, astfel: ,,anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992, privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor acestora”. Conform Directivei menționate, precum şi a Regulamentelor nr. 30 şi nr. 54 CEE-ONU, pentru a fi acceptate ca anvelope de iarnă, acestea trebuie să fie inscripționate cu unul dintre simbolurile „M+S”, „M.S.”, „MS” sau „M&S”, fără a include în această categorie anvelopele marcate numai all seasons”, informează Poliția Română.

Registrul Auto Român recomandă verificarea anvelopelor înainte de montare, inclusiv a anului fabricației (DOT) și a adâncimii profilului. Anvelopele mai vechi de 4-5 ani necesită evaluarea unui specialist pentru a depista eventuale semne de uzură. Anvelopele de iarnă sunt concepute pentru a rămâne moi la temperaturi scăzute, asigurând aderență crescută și distanță de frânare redusă pe carosabilul alunecos.

„Toate anvelopele, indiferent de denumirea lor comercială, care sunt marcate cu literele „M și S”, sub forma „M+S”, „M.S” sau „M&S”, îndeplinesc cerințele de utilizare în condiţiile specifice de iarnă, prevăzute în legislaţia națională. Prin urmare, pentru posesorii de autovehicule care respectă legislația în vigoare și folosesc, pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, anvelopele marcate cu literele „M” și „S”, nu se aplică sancțiuni. Registrul Auto Român recomandă șoferilor să nu ignore importanța anvelopelor de iarnă în sezonul rece, deoarece acestea sunt concepute ca, la o temperatură de sub 7-8 grade Celsius, să rămână moi, spre deosebire de cele de vară, pentru a păstra aderența la carosabil. De asemenea, înainte de montarea anvelopelor, recomandăm să se verifice anul fabricației (DOT) și adâncimea profilului. Dacă anvelopele au o vechime de peste 4-5 ani, este nevoie de părerea unui specialist, care să observe dacă există urme specifice de uzură.”, a explicat Roxana Dima, purtator de cuvant Registrul Auto Român (RAR), pentru Digi24.

Legea nu stabilește o dată fixă pentru montarea anvelopelor de iarnă, aceasta depinzând de starea vremii. Contravențiile includ conducerea unui autovehicul pe drum acoperit cu zăpadă, gheață sau polei fără anvelope de iarnă și, pentru vehiculele de transport marfă de peste 3,5 tone sau persoane cu mai mult de 9 locuri, lipsa anvelopelor de iarnă pe roțile axei de tracțiune sau lipsa lanțurilor și a echipamentelor antiderapante certificate.

Șoferii care nu respectă obligația montării anvelopelor de iarnă riscă sancțiuni între 9 și 20 de puncte-amendă, adică între 1.822,5 și 4.050 de lei, iar poliția rutieră poate reține certificatul de înmatriculare sau documentele echivalente. Respectarea regulilor privind anvelopele de iarnă este esențială atât pentru siguranța rutieră, cât și pentru evitarea amenzilor și a altor sancțiuni administrative.