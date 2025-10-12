În fiecare an, la finalul lunii octombrie, România aliniază ceasurile la ora de iarnă, împreună cu toate statele membre ale Uniunii Europene. În 2025, trecerea se va face în noaptea de 25 spre 26 octombrie, moment în care ora 04:00 va deveni ora 03:00. Practic, vom câștiga o oră suplimentară de somn, dar serile vor începe să se întunece mai devreme.

Această schimbare marchează revenirea țării noastre la timpul legal standard, corespunzător fusului orar Eastern European Time (EET, UTC+2). Ora de iarnă rămâne valabilă până la sfârșitul lunii martie, când se revine la ora de vară.

Prin comparație, ora de vară reprezintă o ajustare sezonieră aplicată pentru a folosi mai eficient lumina naturală în lunile calde. În acest interval, ceasurile sunt date înainte cu o oră, trecând la fusul Eastern European Summer Time (EEST, UTC+3). Astfel, ora de iarnă este considerată ora oficială, în timp ce ora de vară are un caracter temporar.

Medicii atrag atenția că, deși trecerea la ora de iarnă pare mai ușor de suportat decât cea de vară, organismul are totuși nevoie de o perioadă de ajustare. Schimbarea ritmului biologic poate produce, temporar, dificultăți de somn sau senzația de oboseală în timpul zilei.

„La trecerea la ora de iarnă, ceasurile se dau înapoi cu o oră, iar acest lucru face ca adaptarea să fie, de obicei, mai ușoară, deoarece câștigăm o oră de somn în plus. Totuși, persoanele care au obiceiul să se culce devreme (de exemplu, în jurul orei 22:00) pot resimți această schimbare ca fiind mai dificilă. La schimbarea orei este posibil ca starea de somnolență să fie resimțită mai târziu (în timp), iar dacă încercăm să adormim la ora obișnuită, să nu reușim. De aceea, este recomandat să menținem o oră fixă de trezire și să permitem ceasului nostru biologic să își ajusteze treptat ora de culcare”, a explicat Răzvan Lungu, medic specialist pneumolog, atestat în somnologie.

Adaptarea poate fi influențată și de vârstă, starea generală de sănătate sau rutina zilnică. În special copiii și persoanele cu program de lucru neregulat pot resimți mai accentuat modificarea orei. Specialiștii subliniază că o rutină constantă a somnului ajută organismul să se sincronizeze mai repede cu noul ritm.

Pentru a evita senzația de oboseală sau somnolență accentuată, medicii recomandă o adaptare treptată la noul program. Potrivit specialiștilor, este util ca schimbarea să fie pregătită din timp, cu mici ajustări în rutina zilnică.

„Dacă ne este greu să tolerăm o schimbare bruscă a programului de somn este util ca, înainte cu 5 -7 zile de trecerea la ora nouă, să începem o ajustare treptată: să ne culcăm și să ne trezim cu aproximativ 15 minute mai devreme în fiecare zi. Pentru a adormi mai ușor este recomandat să evităm lumina puternică seara, cu aproximativ o oră înainte de culcare. În schimb, dimineața este bine să ne expunem cât mai mult la lumină, de preferat naturală, pentru a sprijini procesul de trezire. Dacă adormirea este dificilă, se poate lua un supliment cu 1 mg de melatonină, cu aproximativ o oră înainte de ora estimată de culcare. Totuși, este de preferat să folosim, în primul rând, expunerea la lumină pentru a stimula sau, dimpotrivă, a inhiba producția naturală de melatonină a organismului”, a conchis medicul pneumolog.

Lumina naturală joacă un rol esențial în reglarea ceasului biologic, iar activitățile în aer liber, mai ales dimineața, pot contribui la o adaptare mai rapidă. În plus, evitarea consumului de cafeină seara și respectarea unui program fix de mese pot sprijini tranziția spre noul ritm de somn.

Schimbarea sezonieră a orei rămâne un subiect discutat la nivelul Uniunii Europene. Deși Comisia Europeană a propus renunțarea la această practică, statele membre nu au ajuns la un acord comun privind menținerea sau eliminarea acesteia.

Modificarea orei, de două ori pe an – primăvara și toamna – are o istorie care precede Uniunea Europeană. Aceasta a fost introdusă pentru prima dată în timpul Primului Război Mondial, ca măsură de economisire a energiei. Ulterior, practica a fost reluată în numeroase țări în anii ’70, în contextul crizei energetice globale.

Deocamdată, trecerea la ora de iarnă și cea de vară continuă să fie aplicate în întreaga Uniune Europeană, până când statele membre vor decide un cadru comun pentru această schimbare.