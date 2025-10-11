Noul Model Y Standard, prezentat la începutul săptămânii, este disponibil în Germania la un preț de 39.990 de euro (aproximativ 46.300 de dolari), cu aproximativ 5.000 de euro mai puțin decât cea mai accesibilă versiune oferită anterior în Europa. Pentru a menține costurile reduse, Tesla a simplificat dotările: această variantă dispune de mai puține surse de iluminare interioară, un sistem audio cu mai puține difuzoare, scaune textile și nu include funcția Autosteer în pachetul standard.

”Este un preţ foarte competitiv. Maşina oferă o tehnologie bună şi un format potrivit pentru acest nivel de preţ, ceea ce îi va permite să concureze eficient cu rivalii de pe piaţă”, a declarat Christina Bu, secretar general al Asociaţiei Norvegiene pentru Vehicule Electrice.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial Tesla, noul Model Y Standard este disponibil în Norvegia la prețul de 421.996 de coroane norvegiene (aproximativ 41.700 de dolari) și în Suedia la 499.990 de coroane suedeze (circa 52.500 de dolari). Lansarea comercială este programată pentru lunile noiembrie–decembrie în Germania, Norvegia și Suedia.

Deocamdată, versiunea mai accesibilă a SUV-ului electric nu este disponibilă în Irlanda și Marea Britanie, piețe unde modelele trebuie să fie echipate cu volan pe partea dreaptă.

Decizia Tesla vine într-un context dificil, marcat de o scădere a cererii pentru vehiculele electrice în Europa, în pofida actualizărilor recente ale gamei. În mai multe state europene, numărul înmatriculărilor a scăzut considerabil față de anul trecut. O excepție este Norvegia, unde Model Y continuă să se vândă bine datorită stimulentele guvernamentale și a livrărilor îmbunătățite.

Noua versiune Model Y Standard va trebui însă să concureze cu producătorii europeni și chinezi, care lansează tot mai multe vehicule electrice compacte, la prețuri sub 35.000 de euro, adresându-se unui segment de piață extrem de competitiv.

Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzile din Statele Unite (NHTSA) a anunţat, joi, că a deschis o investigaţie oficială privind 2,88 milioane de vehicule Tesla echipate cu sistemul de conducere autonomă Full Self-Driving (FSD). Decizia vine după ce autorităţile au primit peste 50 de plângeri referitoare la încălcări ale regulilor de circulaţie şi mai multe accidente rutiere în care ar fi fost implicate automobile cu acest sistem, potrivit CNBC.

Autoritatea americană a precizat că sistemul Full Self-Driving (FSD), deşi este proiectat să funcţioneze doar ca asistent de condus şi necesită atenţia permanentă a şoferului, a generat în unele cazuri comportamente care au încălcat regulile de siguranţă rutieră.

Potrivit raportărilor, printre incidentele semnalate se numără traversarea intersecţiilor pe roşu şi schimbări de bandă în direcţia greşită, situaţii care au ridicat îngrijorări privind fiabilitatea sistemului.

NHTSA investighează în total 58 de cazuri, printre care 14 accidente și 23 de persoane rănite, unele având loc în intersecții unde vehiculele Tesla ar fi trecut pe roșu. În șase dintre aceste incidente, mașinile au intrat în intersecție și s-au ciocnit cu alte vehicule, iar patru dintre accidente s-au soldat cu victime.

Această anchetă reprezintă o etapă preliminară care ar putea conduce la un recall extins dacă se constată riscuri semnificative pentru siguranța rutieră. Tesla a lansat recent o actualizare de software pentru FSD, însă compania nu a comentat public investigația.

Autoritatea americană examinează, de asemenea, comportamentul sistemului la trecerile de cale ferată, ca urmare a solicitărilor mai multor senatori de a extinde investigațiile.

NHTSA investighează deja și alte incidente legate de funcțiile automate ale vehiculelor Tesla, inclusiv un sistem care permite deplasarea de la distanță și lansarea recentă a flotei de robotaxiuri autonome din Austin, Texas.