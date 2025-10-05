Armata SUA a confirmat că Tesla Cybertruck nu poate fi importat în Europa și nu poate obține o derogare pentru personalul armatei, deoarece camioneta electrică „se abate semnificativ” de la reglementările UE.

Atunci când sunt detașați în străinătate, membrii armatei SUA au dreptul să-și importe vehiculele personale prin intermediul serviciului logistic al armatei, în loc să cumpere sau să închirieze unul la fața locului.

Cu toate acestea, vehiculele trebuie să respecte legile și reglementările locale.

Agenția Vamală a Armatei SUA a emis săptămâna aceasta un aviz prin care anunță că nu poate importa Tesla Cybertruck în Europa.

„Cybertruck nu are omologare de tip din partea Uniunii Europene (UE) din cauza unor probleme semnificative de siguranță pasivă. Mai multe specificații ale Cybertruck, în special caroseria din oțel inoxidabil rigidă, cu margini ascuțite, încalcă standardele de siguranță ale UE, în special cele privind protecția utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor. Standardele de siguranță ale UE nu se concentrează doar pe siguranța ocupanților vehiculului, ci și pe siguranța altor utilizatori ai drumurilor și, în special, a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, cum ar fi pietonii, bicicliștii și motocicliștii. Aceste standarde impun, de exemplu, caracteristici de siguranță pasivă, cum ar fi zone de protecție la impact care interzic marginile ascuțite ale caroseriei vehiculului și limitatoare de viteză pentru vehiculele cu o greutate de peste 3,5 tone – cerințe încălcate în mod clar de Cybertruck”, au explicat reprezentanții agenției vamale, citați de Electrek.

Agenția afirmă că a încercat totuși să obțină autorizația Ministerului Federal German al Transporturilor pentru o derogare pentru armata SUA, dar aceasta a fost refuzată.

„După o analiză juridică, Ministerul Transporturilor german a respins cererea, deoarece Tesla Cybertruck nu numai că nu îndeplinește cerințele legale ale UE, ci se abate semnificativ de la acestea”, a fost poziția autorităților germane.

Agenția Vamală a Armatei SUA a confirmat că nu va elibera certificate de import pentru modelele Tesla Cybertruck, iar personalul armatei care importă aceste mașini trebuie să o facă pe propria răspundere.

Deși doar Cybertruck este acum interzis în mod categoric, majoritatea vehiculelor mari de tip camionetă nu se vând cu adevărat în UE sau în alte părți unde oamenii sunt preocupați de mediu sau de siguranța rutieră.

Camionetele de dimensiuni mari sunt un fenomen specific american. De aceea, companii precum Rivian nu vor avea niciodată o piață internațională semnificativă, iar Ford va rămâne o companie orientată către piața internă cu celebrul său model F150.

Este ceva ce știm de când Tesla a lansat Cybertruck în 2019, scriu jurnaliștii de la Electrek. Tesla a acceptat rezervări din întreaga lume, dar era clar că vehiculul va avea nevoie de modificări semnificative pentru a se conforma cerințelor multor piețe.

Având în vedere cererea redusă actuală pentru Cybertruck, cel mai probabil Tesla nu se va deranja să facă acest lucru.

În schimb, producătorul auto s-a concentrat pe lansarea camionetei electrice pe câteva piețe externe care îi permit să circule așa cum este, cum ar fi Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite.