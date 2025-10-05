Traian Băsescu l-a descris pe Putin ca fiind „foarte puternic în discuții, șiret și inteligent”, subliniind că niciuna dintre intervențiile acestuia nu este lăsată la voia întâmplării.

Potrivit fostului șef al statului, Vladimir Putin pregătește minuțios fiecare întâlnire, până la ultima frază pe care urmează să o rostească. În fața unui asemenea interlocutor, Băsescu consideră că singura abordare eficientă este o pregătire la fel de riguroasă.

„Vladimir Putin este foarte puternic în discuții, șiret, inteligent. Trebuie să-ți faci loc printre atitudinile verbale deja pregătite. El nu vine nepregătit nici măcar până la ultima frază pe care urmează să o spună într-o întâlnire”, a declarat Traian Băsescu într-un interviu la Realitatea PLUS.

El a explicat că, în contextul întâlnirilor cu liderul rus, își făcea notițe detaliate și își organiza cu atenție strategia de discuție, astfel încât să poată răspunde pe măsură tacticilor lui Putin.

Fostul președinte a dezvăluit că, pentru întâlnirile cu liderul de la Kremlin, își pregătea aproximativ zece pagini de conspect, pe care le consulta în timpul discuțiilor atunci când era nevoie. Această metodă, spune Traian Băsescu, era esențială pentru a ține pasul cu un interlocutor de calibrul lui Putin. El a subliniat că, de fiecare dată când se afla față în față cu acesta, venea la rândul său „pregătit”.

„Trebuie să știi asta și să faci ca mine: aveam vreo 10 pagini de conspect pregătite pentru întâlnirea cu el. Dacă aveam nevoie, deschideam o foiță și mă uitam la ce am scris cu câteva ore înainte. Venea pregătit și eu mergeam pregătit”, a mai spus fostul președinte al României.

Deși nu a avut multe întrevederi bilaterale directe cu Vladimir Putin, doar una la Moscova și una la București, Băsescu a menționat că a interacționat frecvent cu acesta în cadrul summit-urilor internaționale. În aceste contexte, România și Rusia erau adesea plasate una lângă cealaltă, fapt care a facilitat ore întregi de conversații între cei doi lideri.