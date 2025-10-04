Austria a anunțat oficial Uniunea Europeană că nu va sprijini cel mai recent pachet de sancțiuni al blocului comunitar împotriva Rusiei, dacă Bruxelles-ul nu va permite deblocarea unor active rusești pentru a compensa pierderile suferite de Raiffeisen Bank International, potrivit mai multor diplomați citați de Reuters.

Decizia Vienei a provocat tensiuni în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor statelor membre UE, desfășurată vineri la Bruxelles, în cadrul discuțiilor pentru finalizarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei.

Conform surselor diplomatice, Austria a condiționat sprijinul său de includerea unei clauze care să permită băncii Raiffeisen să recupereze daunele impuse de un tribunal rus în valoare de două miliarde de euro.

În ianuarie, instanța din Rusia obligase banca să plătească această sumă către o companie controlată anterior de oligarhul Oleg Deripaska.

Hotărârea tribunalului prevedea că Raiffeisen ar putea recupera suma prin preluarea unor acțiuni la compania austriacă de construcții Strabag, însă acest lucru nu a fost posibil deoarece participația lui Deripaska la Strabag este înghețată în temeiul sancțiunilor impuse de UE încă din 2022.

Guvernul de la Viena a cerut ca noul pachet de sancțiuni să includă o excepție care să permită deblocarea acestor acțiuni, evaluate la aproximativ două miliarde de euro, pentru ca Raiffeisen să le poată prelua. Diplomații europeni au confirmat că Austria a anunțat în mod explicit că nu poate fi de acord cu noul set de sancțiuni în lipsa acestei modificări.

Ministerul austriac de Externe a transmis, într-un comunicat oficial, că Executivul apără interesele companiilor austriece în fața instituțiilor europene, subliniind că scopul este de a împiedica Federația Rusă să „beneficieze de două ori”, atât prin impunerea daunelor, cât și prin menținerea blocajului asupra acțiunilor Strabag.

Poziția Austriei a fost însă puternic contestată de majoritatea statelor membre. Diplomați citați de Reuters au explicat că aproape toate celelalte guverne europene, inclusiv Germania și Franța, au respins ideea.

Unii diplomați au remarcat că doar Comisia Europeană a arătat o oarecare deschidere față de propunerea Vienei.

Alți reprezentanți ai statelor membre au atras atenția că, dacă s-ar merge pe această cale, ar putea fi deblocate numeroase alte active rusești, contrar obiectivelor inițiale ale regimului de sancțiuni.

„Toate celelalte ţări au fost împotriva acesteia, chiar şi Germania şi Franţa. (…) Dacă mergem pe această cale, am putea dezgheţa o mulţime de active ruseşti şi nu cred că acesta este obiectivul”, au dezvăluit diplomații UE.

Discuțiile pe acest subiect urmează să fie reluate săptămâna viitoare.

Raiffeisen, considerat cel mai mare creditor occidental care continuă să opereze în Rusia, se află de mai mult timp sub presiune pentru a-și reduce prezența în această țară.

Reuters a relatat recent că banca a eșuat într-o nouă tentativă de a vinde participația sa la subsidiara rusească, după ce autoritățile de la Moscova s-au opus tranzacției, temându-se că vânzarea către un cumpărător intern ar putea declanșa noi sancțiuni europene.