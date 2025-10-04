Piețele financiare din Europa au încheiat ultima sesiune a săptămânii pe creștere, extinzând seria pozitivă care a dus mai mulți indici regionali la maxime istorice. Evoluțiile vin în contextul unui climat global marcat de tensiuni politice, dar și de semnale economice mixte, informează CNBC, citat de news.ro.

Indicele pan-european Stoxx 600 a urcat vineri cu 0,5%, consolidând avansul de joi, când crescuse cu același procent și atinsese un nivel record. Astfel, s-a conturat a cincea zi consecutivă de apreciere, un semn al încrederii investitorilor în reziliența economiei europene.

Și marile burse naționale au înregistrat performanțe notabile: FTSE 100 din Londra a crescut cu 0,7%, stabilind la rândul său un maxim istoric în această săptămână, SMI din Elveția a avansat cu 0,6%, iar FTSE MIB din Italia a adăugat 0,4%. Cele mai spectaculoase rezultate au venit însă din Austria, unde acțiunile Raiffeisen Bank au urcat cu 7,4%, fiind cele mai performante din cadrul Stoxx 600. Saltul a fost generat de informațiile publicate de Financial Times, potrivit cărora Uniunea Europeană ar analiza posibilitatea ridicării sancțiunilor pentru un oligarh rus, în scopul de a compensa pierderile băncii din Rusia.

La nivel internațional, atenția investitorilor s-a îndreptat către Statele Unite, unde blocajul bugetar al administrației federale continua vineri pentru a treia zi consecutivă. Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a avertizat că situația ar putea afecta ritmul de creștere economică al celei mai mari economii a lumii.

În paralel, Europa se confruntă cu propriile provocări de securitate. Reuniți la Copenhaga, liderii regionali au discutat în această săptămână despre un proiect ambițios: construirea unui „zid de drone” menit să descurajeze eventuale incursiuni aeriene din partea Rusiei. Inițiativa a fost întâmpinată cu interes de marii producători din industria de apărare. În același registru, vineri, aeroportul din Munchen a fost nevoit să-și suspende temporar activitatea după ce mai multe drone au fost detectate în spațiul aerian, a relatat Reuters. În acest climat, indicele Stoxx Europe Aerospace and Defense a crescut cu 0,5%, iar producătorul italian Avio a încheiat ziua cu un plus de 2%.

Pe plan economic, Elveția a publicat date statistice care arată o scădere de 0,2% a indicelui prețurilor de consum în luna septembrie față de august. Reducerile la serviciile hoteliere, biletele de avion și pachetele turistice au tras în jos inflația lunară. În aceste condiții, piețele se așteaptă ca Banca Națională a Elveției să mențină dobânda-cheie la nivelul actual de 0% la ședința programată în decembrie, după ce banca centrală a optat pentru continuitate și la ultima întâlnire de politică monetară.

Cu un amestec de optimism alimentat de performanța piețelor și de incertitudini legate de contextul geopolitic și economic, investitorii europeni privesc cu prudență spre ultimele luni ale anului. Rămâne de văzut dacă trendul ascendent al burselor va putea fi menținut, în pofida presiunilor externe și a potențialelor șocuri politice.