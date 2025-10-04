Donald Trump cere încetarea imediată a focului în Gaza
Vineri seara, preşedintele SUA a adresat un apel către Israel să oprească atacurile aeriene asupra Fâşiei Gaza. El a subliniat că, după analiza comunicatului emis de Hamas, consideră că organizaţia islamistă „este pregătită pentru o pace durabilă”.
Donald Trump a notat pe platforma Truth Social: „Pe baza declaraţiei emise de Hamas, cred că aceştia sunt pregătiţi pentru o PACE durabilă. Israelul trebuie să oprească imediat bombardamentele din Gaza, astfel încât să putem scoate ostaticii în siguranţă şi rapid!”. Fostul preşedinte a adăugat că „în acest moment, este mult prea periculos să facem asta”, făcând referire la încercarea de a-i elibera pe captivi.
Tot el a transmis că „suntem deja în discuţii cu privire la detaliile care urmează să fie puse la punct”. Conform declaraţiilor purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, Trump a înregistrat un mesaj destinat Hamas ca reacţie la comunicatul grupării palestiniene, care îşi exprimase disponibilitatea de a elibera toţi ostaticii, dar solicita negocieri suplimentare în legătură cu alte puncte din planul american de pace şi reconstrucţie a Gazei.
„Nu este vorba doar despre Gaza, este vorba despre PACEA mult dorită în Orientul Mijlociu”, a mai punctat Trump în postarea sa.
Benjamin Netanyahu, surprins de mesajul liderului american.
Potrivit presei israeliene, premierul Benjamin Netanyahu ar fi fost surprins de mesajul liderului american. Un oficial citat de Channel 12 a precizat că Netanyahu evaluase răspunsul Hamas la iniţiativa lui Trump şi ajunsese la concluzia că organizaţia a respins, de fapt, propunerea.
Din acest motiv, liderul israelian a insistat asupra coordonării cu Washingtonul, pentru a evita impresia că Hamas ar fi acceptat planul.
În schimb, Qatarul – implicat în mediere – a salutat poziţia Hamas, considerând-o un acord faţă de propunerea lui Trump şi o deschidere către eliberarea ostaticilor.
Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe qatarez, Majed al-Ansari, a sprijinit şi mesajul ulterior al lui Trump, în care acesta cere „o încetare imediată a focului pentru a facilita eliberarea rapidă şi în siguranţă a ostaticilor”.
Alături de Qatar, şi Egiptul a anunţat că se implică în pregătiri, împreună cu SUA, pentru „finaliza discuţiile pentru planul de asigurare a încetării războiului”.
Ministerul egiptean de Externe a apreciat că răspunsul Hamas demonstrează intenţia de a proteja civilii palestinieni şi de a „pune capăt unei perioade întunecate din istoria regiunii”.
Cairo a mulţumit lui Trump pentru eforturile sale diplomatice şi pentru poziţia exprimată împotriva anexării Cisiordaniei şi a strămutării populaţiei palestiniene.