Vineri seara, preşedintele SUA a adresat un apel către Israel să oprească atacurile aeriene asupra Fâşiei Gaza. El a subliniat că, după analiza comunicatului emis de Hamas, consideră că organizaţia islamistă „este pregătită pentru o pace durabilă”.

Donald Trump a notat pe platforma Truth Social: „Pe baza declaraţiei emise de Hamas, cred că aceştia sunt pregătiţi pentru o PACE durabilă. Israelul trebuie să oprească imediat bombardamentele din Gaza, astfel încât să putem scoate ostaticii în siguranţă şi rapid!”. Fostul preşedinte a adăugat că „în acest moment, este mult prea periculos să facem asta”, făcând referire la încercarea de a-i elibera pe captivi.

Tot el a transmis că „suntem deja în discuţii cu privire la detaliile care urmează să fie puse la punct”. Conform declaraţiilor purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, Trump a înregistrat un mesaj destinat Hamas ca reacţie la comunicatul grupării palestiniene, care îşi exprimase disponibilitatea de a elibera toţi ostaticii, dar solicita negocieri suplimentare în legătură cu alte puncte din planul american de pace şi reconstrucţie a Gazei.

„Nu este vorba doar despre Gaza, este vorba despre PACEA mult dorită în Orientul Mijlociu”, a mai punctat Trump în postarea sa.

Potrivit presei israeliene, premierul Benjamin Netanyahu ar fi fost surprins de mesajul liderului american. Un oficial citat de Channel 12 a precizat că Netanyahu evaluase răspunsul Hamas la iniţiativa lui Trump şi ajunsese la concluzia că organizaţia a respins, de fapt, propunerea.

Din acest motiv, liderul israelian a insistat asupra coordonării cu Washingtonul, pentru a evita impresia că Hamas ar fi acceptat planul.

În schimb, Qatarul – implicat în mediere – a salutat poziţia Hamas, considerând-o un acord faţă de propunerea lui Trump şi o deschidere către eliberarea ostaticilor.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe qatarez, Majed al-Ansari, a sprijinit şi mesajul ulterior al lui Trump, în care acesta cere „o încetare imediată a focului pentru a facilita eliberarea rapidă şi în siguranţă a ostaticilor”.

Alături de Qatar, şi Egiptul a anunţat că se implică în pregătiri, împreună cu SUA, pentru „finaliza discuţiile pentru planul de asigurare a încetării războiului”.

Ministerul egiptean de Externe a apreciat că răspunsul Hamas demonstrează intenţia de a proteja civilii palestinieni şi de a „pune capăt unei perioade întunecate din istoria regiunii”.

Cairo a mulţumit lui Trump pentru eforturile sale diplomatice şi pentru poziţia exprimată împotriva anexării Cisiordaniei şi a strămutării populaţiei palestiniene.