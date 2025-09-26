Benjamin Netanyahu şi-a reiterat la ONU poziţia fermă împotriva miliţiei Hamas, afirmând că Israelul trebuie să pună capăt regimului terorist din Gaza și să „termine treaba”. Biroul prim-ministrului a anunțat că discursul a fost transmis intenționat către locuitorii din Gaza, prin difuzoare montate pe camioane de-a lungul frontierei şi, potrivit unor surse palestiniene, prin SMS-uri care conțineau înregistrarea discursului.

Biroul a precizat că difuzările au fost realizate în cooperare cu armata şi că s-a avut grijă ca acţiunea „să nu pună în pericol soldaţii IDF”.

În cadrul mesajului transmis direct ostaticilor, Netanyahu le-a spus că statul Israel nu i-a uitat şi a promis eforturi pentru readucerea tuturor acasă, vii sau decedaţi. El a îndemnat Hamas să elibereze imediat cei 48 de ostatici, susţinând că, dacă militanţii vor accepta condițiile israeliene, războiul se poate încheia imediat, iar Gaza va fi demilitarizată şi va fi instituită o autoritate civilă locală.

La tribuna ONU, Netanyahu a susţinut că dacă Hamas va accepta condițiile impuse de Israel, conflictul ar putea înceta pe loc, cu demilitarizarea Fâşiei şi cu preluarea responsabilităţii pentru securitate de către Israel.

Premierul a susținut ideea înființării unei autorități civile compuse din locuitori din Gaza și alți actori implicați în procesul de pace, însă a subliniat ferm că nu va accepta un stat palestinian care să reprezinte o amenințare la adresa Israelului.

Netanyahu a folosit şi mijloace vizuale și digitale pentru a-şi susține argumentele: a prezentat o hartă intitulată „Blestemul”, menită să ilustreze aşa-numita „axă iraniană” din regiune, şi a purtat un cod QR pe costumul său care ducea către un site ce documentează „atrocitățile Hamas” din 7 octombrie 2023.

Netanyahu: „Half the Houthi leadership in Yemen, gone. Yihya Sinwar in Gaza, gone. Nasrallah in Lebanon, gone. The Assad regime in Syria, gone. Those militias in Iraq will also be gone. Iran’s top military commanders and its top atomic bomb scientists they’re gone too.” pic.twitter.com/YNwjDjjGzT — Visegrád 24 (@visegrad24) September 26, 2025

Biroul prim-ministrului a mai anunțat că, tot în contextul campaniei internaționale de „sensibilizare”, a început proiecția unui film despre acele atrocități într-o sală a ONU.

Discursul a generat reacții puternice în sală: în timp ce unii participanţi au aplaudat, sute de reprezentanți au părăsit sala Adunării Generale, iar vocile de protest s-au auzit în repetate rânduri.

Netanyahu a criticat, de asemenea, factura mediatică şi politică la adresa Israelului, acuzând anumiţi lideri că „cedă în faţa mass-mediei părtinitoare” sau a „mulţimilor antisemite”, şi susţinând că sprijinul internațional pentru Israel a slăbit în urma operațiunilor militare.

În replică la acuzațiile care susțin că Israelul ar împiedica livrarea alimentelor sau ar comite „genocid”, Netanyahu a transmis că autorităţile israeliene au facilitat sosirea a peste două milioane de tone de alimente şi că, în opinia sa, peste 700.000 de locuitori ai Gazei s-au mutat în „zone sigure”. El a argumentat că deciziile de evacuare nu pot fi interpretate ca intenţii genocidare și a respins acuzațiile drept „nefondate”.

Pe lângă atacurile îndreptate împotriva Hamas, Netanyahu a extins discursul asupra „ameninţărilor” din regiune, susţinând că Israelul a neutralizat sau vizează lideri ai unor grupări precum Houthis sau Hezbollah și a făcut apel la guvernul libanez să ia măsuri concrete pentru a dezarma Hezbollah. El și-a exprimat speranța că în următorii ani Orientul Mijlociu se va transforma, iar unele regimuri ostile vor fi înlocuite de „curajoși pacificatori”.

Netanyahu a încheiat discursul evocând ziua de 7 octombrie 2023, pe care a descris-o drept „o zi neagră” pentru Israel, și a reiterat că, în ciuda durerii istorice, statul israelian își va urma linia: riposta și eliminarea amenințărilor, pentru a obține „victorie rapidă, prosperitate și pace”.