Instituția a transmis că Bonafarm Zrt. intenționează să achiziționeze FrieslandCampina Romania Holding B.V. și, indirect, FrieslandCampina România S.A. Analiza are ca scop stabilirea compatibilității tranzacției cu un mediu concurențial normal.

„Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care Bonafarm Zrt. intenţionează să preia FrieslandCampina Romania Holding B.V. şi, indirect, FrieslandCampina Romania SA”, anunţă autoritatea de concurenţă.

Conform Legii concurenței nr. 21/1996, tranzacția nu poate fi încheiată fără avizul Consiliului. Procedura prevede că orice persoană interesată poate trimite observații și opinii în termen de 20 de zile de la publicarea notificării. Abia după finalizarea acestei etape autoritatea va lua o decizie privind aprobarea sau respingerea operațiunii.

FrieslandCampina România Holding B.V. este o societate de tip holding, fără activități comerciale directe. În schimb, FrieslandCampina România S.A. are o activitate extinsă pe piața locală a produselor lactate. Compania produce și comercializează băuturi lactate, brânzeturi, smântână și unt, având două fabrici de procesare la Cluj-Napoca și Târgu Mureș.

Brandul Napolact, unul dintre cele mai cunoscute nume de pe piața lactatelor din România, face parte din portofoliul companiei vizate de preluare. În prezent, FrieslandCampina România are aproximativ 400 de angajați.

La finalul lunii iulie, FrieslandCampina a anunțat că a ajuns la un acord pentru vânzarea operațiunilor sale din România către Bonafarm Group. Potrivit comunicatului oficial, această decizie face parte dintr-o strategie mai amplă a companiei-mamă, Royal FrieslandCampina, de a-și concentra activitățile pe piețele principale și pe segmentele cu valoare adăugată ridicată.

Compania a subliniat că vânzarea operațiunilor din România este aliniată la obiectivele Diviziei Europene RFC, care urmărește maximizarea valorii laptelui furnizat de membrii cooperativei și o concentrare pe zonele unde există sinergii la nivel de grup.

Tranzacția dintre FrieslandCampina și Bonafarm este supusă aprobărilor legale uzuale, dintre care cel mai important este avizul Consiliului Concurenței. Autoritatea trebuie să verifice dacă transferul de proprietate afectează sau nu concurența pe piața lactatelor din România.

Conform estimărilor anunțate, dacă toate aprobările sunt obținute la timp, transferul ar putea fi finalizat până la sfârșitul lunii decembrie 2025. În această perioadă, FrieslandCampina și Bonafarm vor colabora pentru a asigura o tranziție cât mai lină pentru angajați, parteneri și consumatori.